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▲泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西都是公眾人物，都有滿檔的工作行程，要談戀愛只能抓緊時間，也因此外界推測她目前結束「時代」巡演後，會有更多空檔與男友相處。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲名氣、財富都具備，粉絲關心她何時能完成終身大事、甚至生兒育女。她已35歲，有些進度不能再拖太久。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天之驕女泰勒絲，名氣、財富都不缺，現在只盼能和美式足球名將男友崔維斯凱爾西好好享受浪漫時光。她的生日在12月13日，過去都是慶生、耶誕、跨年一口氣開心到進入下一個年度，然而去年崔維斯還忙著練球、比賽，她只好召集好姐妹們在紐約開趴同樂。今年崔維斯排除萬難，與才結束「時代」巡演的泰勒絲共度只有兩個人的生日，總算在她的重要日子不再缺席。崔維斯凱爾西與泰勒絲都是公眾人物，都被很多工作佔據他們的時間，尤其崔維斯有例行的比賽要參與，而泰勒絲去年也還在跑「時代」巡演，年底的感恩節、耶誕節與她的生日，他們只有在耶誕的時候可以相聚，雖然泰勒絲的朋友很多，絕對不怕找不到人陪伴，還是不無缺憾，因此今年崔維斯謹記在心，一定要好好為她慶生。根據《紐約郵報》八卦版的報導，崔維斯不是只有到了快年底才在計畫幫泰勒絲慶生，而是兩人相處的時候，就注意聽她希望有什麼樣的禮物，只要自己有空就開始採買，不會拖到最後一刻，連泰勒絲都不見得察覺到他這麼有心。為了讓泰勒絲感到驚喜，崔維斯也只讓身邊最親密的人們曉得他為泰勒絲的生日提早做規劃，免得消息太快走漏。因而當他獻上一堆禮物，泰勒絲的心情絕對不難猜。早先各方以為崔維斯今年又無法為泰勒絲慶生，因為他出現在球隊的聖誕活動上，可是這活動他雖然不能不參加，卻可以提早離開，不會浪費太多與泰勒絲共度的時間，讓他在「公事」與「私事」之間得到一個平衡，沒有讓女友又失望。泰勒絲巡演結束後，和男友的相處時間也變多，粉絲們也在期待兩人是否會有更進一步的好消息，畢竟他們現在都是35歲，要生兒育女不宜再拖了。