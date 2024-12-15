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台股週線下跌172點，市值縮水逾5千億，截至12月13日，全體上市公司市場總值為新台幣73兆8423.33億元。本週（12月9日至13日）產業別指數漲幅中，以通信網路類指數上漲0.49%最多，塑膠類指數跌最兇。根據台灣證交所統計，13日發行量加權股價指數收盤為23020.48點，較上週（12月6日）的23193.27點下跌172.79點，一週跌幅約為0.75%。觀察產業別指數漲幅，以通信網路類指數上漲0.49%最多，跌幅以塑膠類指數下跌7.54%最大；未含金融類指數下跌173.38點，跌幅約為0.86%；未含電子類指數下跌311.52點，跌幅約為1.58%；未含金融電子類指數下跌381.81點，跌幅約為2.57%。本週集中交易市場總成交金額為1兆7769.44億元，全體上市股票成交金額為1兆6350.24億元；成交量週轉率前三名產業為，資訊服務類37.89%、電子零組件類4.89%、其他電子類4.89%。累計今年年初開盤迄今共230個交易日，集中市場總成交金額為95兆4936.08億元，市場日平均成交金額為4151.90億元，股票成交量週轉率為120.63%，股票日平均成交量週轉率為0.52%。截至12月13日，全體上市公司市場總值為新台幣73兆8423.33億元，較上週（12月6日）市值74兆3916.02億元減少5492.69億元，減幅約為0.74%。