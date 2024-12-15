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勞動部長洪申翰11日公布霸凌命案最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與前分署長謝宜容直接相關，認定遭職場霸凌，風波持續延燒。民進黨立委蘇巧慧11日談及此事時，表示謝宜容可能從馬英九時代就在公務機關裡，挨批太會扯，蘇事後也貼出逐字稿自清。對此，資深媒體人李艷秋痛批，蘇巧慧想模糊焦點，以她這種品格，如果選上新北市長，不知會縱容多少謝宜容們，能有多噁心就有多噁心。李艷秋提及，以前轟動一時的包青天連續劇，常會出現高官欺壓良善，官官相護，沉冤無法昭雪的情節，總要等到包青天出現，受害者擊鼓鳴冤，才終於獲得平反，貪官污吏鍘刀伺候，大快人心。這麼老梗的劇情，竟然在現在的台灣上演，依然欺壓良善，依然官官相護，唯一不同的是，官員中已不見包青天，人民要靠自己找青天。李艷秋直指，勞發署北分署一位公務員之死，掀開了這醜陋不堪的官場文化，第一份調查報告，說霸凌下屬的謝宜容署長不是下屬輕生的原因，她只是要求嚴格，「立意良善」；一條人命枉死，卻用官官相護的方式，暗指公務員輕生是自身無法撐住壓力，這份報告再度霸凌一次死者。你們這些調查委員噁不噁心？李艷秋續指，在人民自己做包青天的龐大聲浪下，勞動部終於做出第二份報告，完全推翻第一次調查的結果，認定吳員確實因謝宜容職場霸凌走上絕路。他的父母12/14發出聲明，心疼孩子回家總是笑咪咪，委屈往肚裡吞；現在真相大白，實在很難想像吳先生最後是怎樣絕望的心情，告別白髮父母，決定結束這一切的磨難。回看謝宜容在事後的會議中下封口令，要求同仁對外部不准提「職場霸凌」，還嘶吼三次「大家做不做得到？」是有多噁心？李艷秋說，謝宜容霸凌案還扯出案中案，檢方調查謝宜容和她的靠山前勞動部長許銘春，都不當挪用就業安定基金，裝潢辦公室、辦演唱會、拍沙龍照。就業安定基金是人民為家中失能者聘外籍看護，為免擠壓本國勞工機會，雇主需繳納每月2000元，協助本國勞工就業，勞動部竟然利用僱主家中的創傷吃喝玩樂、唱歌跳舞，到底還能多噁心？李艷秋嘆，民怨排山倒海，民進黨又臉不紅氣不喘地牽拖，蘇巧慧說，謝宜容是馬英九時代就進入公務體系，不知道怎麼會養成這個樣子，結果立刻被打臉，謝在扁台北市長任內就跟著陳菊，青蠅附驥尾，一路跟著飛。蘇巧慧想模糊焦點，以她這種品格，如果選上新北市長，不知會縱容多少謝宜容們，能有多噁心就有多噁心。李艷秋嘆，悲劇在11月4日就發生，一直到現在才有初步的真相，吳先生的雙親在聲明中說「因為同事們挺身而出、社會大眾奧援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕」，其實官官相護依然存在，蘇巧慧及各官衙文過飾非依然繼續，所以在此要求兩點。李艷秋指出，第一，立刻公佈第一次調查報告的委員名單，他們是官官相護的現行犯，有官職的拔官，學者類有點羞恥心就自行請辭教職。第二，勞動部列單向大眾公開就業安定基金用到哪裡去了？目前盈餘400多億，應全部繳交國庫，在野黨委員加點油吧。