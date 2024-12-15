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立委鍾佳濱率台灣智慧淨零建築產業聯盟與MSK松玥建設集團於今（14）日正式簽署合作備忘錄（MOU），簽署儀式由台智盟秘書長孟義超及MSK集團董事長蘇國芳代表簽署，並由蘇比克灣特區主席Engr. Eduardo Jose L. Alina及僑務委員林在良及黃世模委員共同見證，象徵台菲雙方合作邁入新階段，展現未來深化台菲關係的共同期待。鍾佳濱表示，自己現為立法院台灣與菲律賓國會議員聯誼會會長，也是連三屆擔任立法院新南向政策促進會會長，強調本次合作的重點項目之一是MSK松玥建設集團正在開發的TIPO智慧生態園區，該園區位於鄰近蘇比克灣自由港區的優勢地理位置，涵蓋200公頃工業區和291公頃造鎮計畫，並結合免稅特區的政策優勢，展現極大的發展潛力。目前園區內已規劃飯店與度假村，未來將採酒店式管理模式，吸引國際旅客和投資者目光。鍾佳濱表示，MSK集團在推動TIPO智慧生態園區的過程中，積極配合政府的新南向政策，聚焦綠能發展，致力於打造智慧、環保的生態型社區與工業區。此次合作備忘錄的簽署，標誌著中華民國與菲律賓之間的經貿投資與綠能發展將更上一層樓，為雙邊創造更多的合作機會。孟義超表示，台智盟由時任總統府秘書長林佳龍與內政部長林右昌發起，於2023年成立，集結國內智慧淨零產業的產官學研各界專家，共同推動建築的數位與綠色產業雙軸轉型，打造淨零永續的綠生活。此次簽署MOU不僅彰顯政府對南向政策的重視，也顯示台灣企業在國際市場上的競爭力與影響力。未來，雙方將攜手在智慧生態建設、綠色能源發展及經貿投資合作等領域展開更多實質性合作，攜手促進台菲經濟繁榮與發展。