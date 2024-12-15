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▲周興哲主打歌〈想念你想我〉一推出，就火速登頂排行榜榜冠軍。（圖／星空飛騰提供）

「亞洲創作新天王」周興哲（Eric）剛發行出道10年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，主打歌〈想念你想我〉成為歲末年終最動人揪心情歌，火速登頂排行榜榜冠軍，在澳洲拍攝的MV也已經釋出，男女主角不只請到陳意涵、傅孟柏，影片尾聲還出現「彩蛋女星」，似乎為《Almost幾乎是愛情》專輯MV架構埋下伏筆，所屬「星空飛騰」神祕笑說：「請大家拭目以待。」周興哲也讚許：「每一支都非常非常精彩！」周興哲〈想念你想我〉MV請到全球熱賣48億台幣《比悲傷更悲傷的故事》金獎拍檔林孝謙執導、呂安弦編劇，更邀請到台北電影節影后陳意涵、金鐘視帝傅孟柏擔任男女主角，劇情主要講述一個廚藝教室的老師陳曉彤（陳意涵飾演），與一個單親爸爸周亦飛（傅孟柏飾演）的一段動人的愛情故事。分享每個人心底深處都有一個思念至深的人，而城市裡的相聚與離開，往往也是放不下，亦或不得不放下的，MV中帝后級的演出爆出火花漣漪，讓周興哲看了也揪心感動不已。陳意涵分享自己飾演的「陳曉彤」理想中的愛情，認為女生必須有一段穩定的關係，不管是愛人還是被愛都是，「曉彤對於愛情的想像，其實她只是想要擁有而已，但她卻一直沒有辦法擁有，就是有時候都差一點點，就是almost、那個遺憾，隨著年紀越增長，那個遺憾帶來的衝擊會越大。」傅孟柏則分享第一次聽到〈想念你想我〉這首歌就很感動，深覺想念有很多不同的形式，「想念自己離開的親人，想念過去的一段美好的關係，想念快樂的感覺，都不太一樣，那我覺得這首歌也可以讓觀眾帶入很多屬於自己的想念。」說到對陳意涵的合作印象，傅孟柏說她的眼睛會說話，又非常聽對手的台詞，「所以真的很容易跟她有一些真正的情感交流。」甚至笑說跟意涵對戲會覺得自己演得不夠好，對她滿是讚美。