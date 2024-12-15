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▲林襄（右1）、林穎樂、黃小柔（右2）、Vicky去年一起錄過《綜藝玩很大》。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

▲當時一起錄製《綜藝玩很大》的嘉賓葛兆恩表示，林襄都會打招呼，並不覺得對方沒禮貌。（圖／三立提供）

▲林襄的經紀人發聲力挺，表示她非常有禮貌，請外界不要瞎起鬨。（圖／Threads）

女星黃小柔和Vicky日前在小S主持的《小姐不熙娣》中踢爆2位「20多歲、流量很大」女星，搭高鐵霸佔對號座座位、堅持不讓座，網友瘋猜黃小柔影射的是曾和兩人一同錄製《綜藝玩很大》的啦啦隊女神林襄和林穎樂。對此，當時也在場、擔任《綜藝玩很大》嘉賓的葛兆恩（寶弟）則出面表示「林襄都會打招呼」，不覺得對方沒禮貌。黃小柔和Vicky指控，有2名女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，Vicky見狀則親切請她們讓位，沒想到其中一位不但不起身，更冷回：「那邊還有空位。」節目播出後，網友紛紛當起偵探，翻出林襄和林穎樂去年和黃小柔、Vicky一起錄《綜藝玩很大》的影片：「當時的二位年輕女生是林襄跟穎樂，跟影片說的一樣，林襄當時正紅，而且是出外景到花蓮，也是跟裡面說的一樣坐火車。」林襄和林穎樂去年和黃小柔、Vicky一起錄製《綜藝玩很大》，當時的嘉賓陣容還包括葛兆恩、陳奕等人。根據《TVBS新聞網》報導，葛兆恩表示，當時的錄影氣氛相當歡樂，沒察覺任何異狀。此外，葛兆恩也提到遇到林襄時，她都會打招呼，並不覺得對方沒禮貌。昨（14）日晚間，林襄的經紀人也忍不住在Threads上發聲反擊，「認識林襄的請不要在那邊瞎起鬨，林襄是我認識的藝人中最有禮貌的女孩」。然而風波還是持續延燒，甚至掀起兩派網友激烈論戰：「是她不意外，家教跟禮貌她都沒有」、「才剛走演唱會風波又來一個」，不過也有不少人認為，這些指控根本毫無證據。