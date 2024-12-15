何潤東執導愛情影集《不如海邊吹吹風》在金門拍攝，將離島的美濃縮在影集中，也找到金門演員王晴、顏廷儒、梅賢治參與拍攝，接到出演邀約時，三人心情皆十分激動，王晴坦言：「像是做夢一樣！不只能與這麼強的製作團隊和卡司合作，還在我的家鄉拍攝，人生太難得有這樣的機會。」王晴也推薦了廣東粥、燒餅和金門芋頭、蚵仔等美食，也推薦大家到金門海邊走走，會感受到如童話般的景色。
王晴揭金門祕境 美到像童話
擁有亮眼外表和姣好身材的王晴被稱為「本土劇林志玲」，這次在《不如海邊吹吹風》飾演充滿活力的的行銷人員，徹底展現金門人的熱情，首次參演何潤東執導的作品，她表示：「何導真的很親切又善良，對戲充滿熱情和活力，完全就是一個充滿熱誠的大男孩！」王晴作為地道的金門人，還熱心推薦廣東粥、閩氏燒餅，以及風味濃郁的小金門芋頭與蚵仔，她笑言：「這些小巧卻層次豐富的美食，就像金門一樣有內涵！」
王晴表示金門的海邊是她從小最愛的景點，擁有乾淨的白沙灘和神祕的地質景觀，令人流連忘返。此外，她特別提到金門的天空有一種獨特的奶油粉藍色，夢幻得宛如童話：「劇組人員還說這種顏色在台灣本島比較少見，讓我更加覺得家鄉的天空如此特別。」
此次回到金門拍攝讓她安心又踏實，因為她自18歲就離開金門到台北讀書和工作，這次得以回到家鄉拍戲，家人們成為她最大的支持，特別是妹妹還充當她的臨時助理，每場戲都陪伴左右，她感性地說：「累了隨時可以回家，累了隨時可以回家，有個避風港，家人們也終於了解我的工作到底在做什麼。」
梅賢治升格演父親 誇何潤東帥到讓人分神
梅賢治之前因參加《全明星運動會》受觀眾關注，首次挑戰飾演少女父親，他坦言既期待又緊張，但在導演何潤東的指導下迅速找到表演狀態，他更打趣說：「導演真的太帥了，講戲時我常忍不住心裡想『太帥了吧！』，真是會讓人分神呢！」
此次拍攝讓梅賢治完成多年未曾實現的心願，他感動表示：「最開心的是收工後可以直接回家和媽媽吃飯，這是我盼了十幾年的事，這次像日常一樣達成，心裡充滿幸福感，因為我回家了。」梅賢治同樣推薦家鄉海邊的獨特魅力：「金門的景色像套上一層暖色濾鏡，海邊的黃昏有點孤寂又溫暖。歡迎大家來海邊走走，一起吹吹風，感受金門的純粹美好。」
顏廷儒推薦自家經營美食 回鄉拍攝勾兒時回憶
身高186公分、擁有模特兒身材的顏廷儒則以「忠犬護理師」形象登場，他形容這次機會彷彿夢想成真，從熟悉的家鄉景色到大規模的劇組人馬，都讓他感到既興奮又躍躍欲試。第一次見到導演何潤東時，他忍不住驚呼：「是小時候電視裡的演員何潤東？！怎麼都沒有變？」
身為金門在地人，顏廷儒熱情推薦廣東粥配油條的經典早餐，以及尚義海灘的迷人景色，還特別提到自家經營的《六喜小館》，以道地的金門美食俘獲劇組夥伴的心。他透露，劇中一處場景就位於兒時住家附近，因此勾起許多童年美好回憶：「彷彿時間倒流到那無憂無慮的日子，兒時在家門口曬太陽的溫度和周邊除草的空氣，都還迴盪在我腦袋。」
⭕播出資訊
片名：《不如海邊吹吹風》
製作公司：大川大立
故事大綱：陳柏霖在劇中飾演落難的「帥跩大明星」白引默，在金門意外撞見郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾，兩人將治癒彼此曾經受傷的心靈，並逐漸看見對方隱藏著的真心。故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。
主演：陳柏霖、郭雪芙、范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆
播出時間：12月14日，每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video全網獨家獻映，並在MOD以及AXN（有線系統67台）播出，首週將連續更新4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。
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擁有亮眼外表和姣好身材的王晴被稱為「本土劇林志玲」，這次在《不如海邊吹吹風》飾演充滿活力的的行銷人員，徹底展現金門人的熱情，首次參演何潤東執導的作品，她表示：「何導真的很親切又善良，對戲充滿熱情和活力，完全就是一個充滿熱誠的大男孩！」王晴作為地道的金門人，還熱心推薦廣東粥、閩氏燒餅，以及風味濃郁的小金門芋頭與蚵仔，她笑言：「這些小巧卻層次豐富的美食，就像金門一樣有內涵！」
王晴表示金門的海邊是她從小最愛的景點，擁有乾淨的白沙灘和神祕的地質景觀，令人流連忘返。此外，她特別提到金門的天空有一種獨特的奶油粉藍色，夢幻得宛如童話：「劇組人員還說這種顏色在台灣本島比較少見，讓我更加覺得家鄉的天空如此特別。」
此次回到金門拍攝讓她安心又踏實，因為她自18歲就離開金門到台北讀書和工作，這次得以回到家鄉拍戲，家人們成為她最大的支持，特別是妹妹還充當她的臨時助理，每場戲都陪伴左右，她感性地說：「累了隨時可以回家，累了隨時可以回家，有個避風港，家人們也終於了解我的工作到底在做什麼。」
梅賢治升格演父親 誇何潤東帥到讓人分神
梅賢治之前因參加《全明星運動會》受觀眾關注，首次挑戰飾演少女父親，他坦言既期待又緊張，但在導演何潤東的指導下迅速找到表演狀態，他更打趣說：「導演真的太帥了，講戲時我常忍不住心裡想『太帥了吧！』，真是會讓人分神呢！」
此次拍攝讓梅賢治完成多年未曾實現的心願，他感動表示：「最開心的是收工後可以直接回家和媽媽吃飯，這是我盼了十幾年的事，這次像日常一樣達成，心裡充滿幸福感，因為我回家了。」梅賢治同樣推薦家鄉海邊的獨特魅力：「金門的景色像套上一層暖色濾鏡，海邊的黃昏有點孤寂又溫暖。歡迎大家來海邊走走，一起吹吹風，感受金門的純粹美好。」
顏廷儒推薦自家經營美食 回鄉拍攝勾兒時回憶
身高186公分、擁有模特兒身材的顏廷儒則以「忠犬護理師」形象登場，他形容這次機會彷彿夢想成真，從熟悉的家鄉景色到大規模的劇組人馬，都讓他感到既興奮又躍躍欲試。第一次見到導演何潤東時，他忍不住驚呼：「是小時候電視裡的演員何潤東？！怎麼都沒有變？」
身為金門在地人，顏廷儒熱情推薦廣東粥配油條的經典早餐，以及尚義海灘的迷人景色，還特別提到自家經營的《六喜小館》，以道地的金門美食俘獲劇組夥伴的心。他透露，劇中一處場景就位於兒時住家附近，因此勾起許多童年美好回憶：「彷彿時間倒流到那無憂無慮的日子，兒時在家門口曬太陽的溫度和周邊除草的空氣，都還迴盪在我腦袋。」
⭕播出資訊
片名：《不如海邊吹吹風》
製作公司：大川大立
故事大綱：陳柏霖在劇中飾演落難的「帥跩大明星」白引默，在金門意外撞見郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾，兩人將治癒彼此曾經受傷的心靈，並逐漸看見對方隱藏著的真心。故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。
主演：陳柏霖、郭雪芙、范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆
播出時間：12月14日，每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video全網獨家獻映，並在MOD以及AXN（有線系統67台）播出，首週將連續更新4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。