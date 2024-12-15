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聯發科技教育基金會14日首度舉辦為期兩天的「教學創新 AI DAY」，匯集百名高國中小教師，分享生成式AI教學實戰案例，並邀請教育部、均一平台教育基金會、S4A 教師社群等教育夥伴，共同探討生成式AI在教學中的應用與未來趨勢。聯發科也以自家生成式AI服務平台「聯發科技達哥」加速 AI教育發展，公益捐贈從國小到大學平台的使用帳號，將生成式AI實際帶入校園，落實科技向下扎根。聯發科技教育基金會張垂弘董事表示，生成式AI正在重塑各個領域，教育也將徹底改變面貌，聯發科技教育基金會深耕科普實作人才培養逾10年，自2021年起把科技教育扎根帶入教育體系，透過 STEM造課師、1+1科學圈等計畫，支持高國中小發展STEM領域教學，累計超過百位老師一同參與行動。此次AI DAY更是首度跨越學科界限，匯聚各領域教師，攜手探索生成式AI在教育現場的無限可能。由於觀察到現下AI工具研習眾多，真實在教室內、教學中如何導入生成式AI的實例探討較稀缺，聯發科技教育基金會因而發起並首辦「教學創新 AI DAY」兩日活動，並於第一天規劃分軌演講、與講師面對面諮詢、聽眾閃電講等多元議程，以鼓勵第一線教師多分享、多提問。同時，也邀請教育部資科司、均一平台教育基金會、S4A教師社群分享教育部因材網生成式AI學習夥伴（e度）、Jutor、OSEP 等政府或民間打造的生成式 AI 教學工具，一同支持第一線教師進行教學嘗試。第二天活動，則以「不會寫程式也可以！用AI開發自己的教學遊戲與工具」為題規劃實驗性工作坊，帶領第一線教師實際體驗AI，以降低程式撰寫門檻，並鼓勵老師以AI Coding實踐教師創意、提升生產力。觀察到許多有心的教師得自掏腰包購買新興AI工具，而開放將基金會補助款用於生成式AI服務採購。不僅於此，為降低AI工具成本成為老師教學額外負擔，基金會也於2024年起，開放高國中小教師申請自家的生成式AI服務平台「聯發科技達哥」，供老師們以班級為單位申請師生帳號；聯發科技教育基金會迄今已贊助逾百個班級進行教學實驗。聯發科技期望能藉由聯發科技達哥平台，讓AI工具持續提升下一代的實力，除公益捐贈給高國中小，亦捐贈給大專院校與教授，包含國立陽明交通大學，為了打造AI智慧校園，導入生成式AI服務平台聯發科技達哥，並應用於社團盃AI小秘書競賽；贈與生成式AI服務平台聯發科技達哥給台大；台大教授李宏毅則以聯發科技達哥平台作為其AI課程助教以增加學習效能。此外，聯發科技亦與台灣微軟合作推出「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，開放十所台灣大專院校申請帳號，持續推動生成式 AI 在教育中的應用，共同為下一代帶來無限可能。「教學創新 AI DAY」共吸引512名教師報名，經審核錄取 100 名，而報名資料中有五成教師已在教學上使用生成式 AI，更有三成教師為每週甚至每日應用的重度使用者，但仍有約兩成教師雖聽過生成式AI但尚未進行教學嘗試。聯發科技教育基金會指出，不論教師們對生成式AI的熟悉度如何，持續用科技精進教學、渴望聆聽同儕導入經驗，是報名活動的第一線教師共同心聲與需求；而聆聽第一線的需求，更是推動教學創新的核心策略。