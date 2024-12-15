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▲本月5日，高市仁武區有住戶清洗水塔時，赫然驚見內部有2把槍枝，警方追查後，發現是11月間槍擊案的凶器，主嫌賴男疑落跑時趁隙丟入水塔中。（圖／翻攝畫面）

▲上月22日凌晨，高雄市湖內區正義一路某民宅，雙方人馬疑因債務糾紛，爆發槍擊命案，釀1死2傷的慘劇。（圖／翻攝畫面）

槍擊案外案！本月5日，高市仁武區一名住戶，於清洗水塔時，赫然驚見內部有2把槍枝，急忙報警處理，警方追查後，發現於今年11月22日，在高雄湖內區發生槍擊案，持槍的賴姓男子犯案後落跑，被警方追捕時，疑將槍枝趁隙丟入水塔中。該涉案的5人均遭收押，但包括賴男在內，均辯稱否認擁有槍枝，檢警將持續追蹤槍械來源。回顧案情，上月22日凌晨，高雄湖內區發生槍擊案，賴男邀約林男商討8萬元債務糾紛，雙方約在友人蘇男家中談判，未料林男等人前腳剛到，就遭駕車而來的賴男等人開槍伏擊，甚至遭賴男等人毆打，其中，蘇男腹部中槍送醫不治；林男友人周男左胸中彈，送醫搶救脫離險境；林男手臂中槍受傷。案發之後，警方成立專案小組，先逮捕賴男同夥41歲余姓男子，之後陸續逮捕40歲郭姓男子、提供做案車輛的21歲邱姓女子等人，最後在某夾層屋抓捕賴男，警詢後，依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，包括賴男在內的5人均遭收押。