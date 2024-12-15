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海基會秘書長羅文嘉日前提及，有3名一貫道道親在大陸遭逮捕，呼籲台北市長蔣萬安，可藉由雙城論壇向陸方提及此事。對此，國民黨立委羅智強氣炸，職司兩岸協商的海陸兩會沒能力救人，已提案不但要刪掉海基會今年多要的7000萬捐助，還幫羅文嘉加碼再刪5600萬元，總計刪掉海基會1億2,657萬元的政府捐助，以實現羅文嘉想把海基會廢物化的心願。羅智強提及，一貫道的三位長者在廣東省被捕，羅文嘉要蔣萬安叫中共放人，「謝謝羅文嘉，證明了海基會和陸委會廢物化」。台灣民眾在大陸被捕，職司兩岸協商的海陸兩會沒能力救人，就要蔣萬安向中共要人。廢物可以廢得那麼理直氣壯，羅文嘉真的是了不起。羅智強認為，這件事如果發生在國民黨執政時期，海基會秘書長敢把責任推給地方政府，不用等民進黨開罵，馬英九一定叫海基會秘書長下台。也只有民進黨會重用這種沒能力就算了，卸責還卸得趾高氣昂的政客。照羅文嘉的還輯，乾脆把海陸兩會併入台北市政府，由台北市長蔣萬安兼任陸委會主委和海基會董事長。羅智強也說，不過，還是要謝謝羅文嘉，親口認證了民進黨執政後海基會的廢物化。明年海基會要政府捐助2億5,957萬元。海基會的交流工作愈作愈爛，卻要政府掏人民的納稅錢多捐助海基會7000萬，等於增加40%的捐助金額，只能說羅文嘉還真敢要、真敢花。羅智強直言，既然羅文嘉要把海基會的業務推給蔣萬安，那自己也不能不體察海基會秘書長想把海基會廢物化的苦心。「我已提案不但要刪掉海基會今年多要的7000萬捐助，我還幫羅文嘉加碼再刪5600萬元，總計刪掉海基會1億2,657萬元的政府捐助，以實現羅文嘉想把海基會廢物化的心願。」