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▲本次冷氣團結束後，未來一週還有2波冷氣團將導致降溫。（圖／中央氣象署）

▲未來一週降雨趨勢，週一中南部則有「中高層雲系」通過，降雨機率提高。（圖／中央氣象署）

今（15）日受冷氣團影響，11縣市發布「低溫特報」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，回暖要等到週二（12/17）才較有感，但週三（12/18）、週六（12/21）馬上又會有新的2波冷氣團，將影響到聖誕節（12/25）左右，預期10度以下的低溫會持續出現，入冬首波寒流則預估1月才會報到。天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天北部、宜蘭雲量偏多，白天高溫只有15至17度，中部、花蓮19至20度，南部、台東可達21至22度，明天白天冷氣團逐漸減弱，各地白天高溫與今天相比，會回升2度左右，但體感上還是偏冷。賈新興則說明，週二白天氣溫回暖比較明顯，但週三有一波冷氣團馬上接力，影響到週四（12/19清晨），週六另一波更強的冷氣團報到，將會影響到聖誕節，在這期間，桃園以北及宜蘭整天溫度大致都在20度以下，空曠地區清晨會有10度以下低溫，體感和近兩天類似，桃園以南日夜溫差大。賈新興提及，長期天氣預報來看，聖誕節過後到12月底，暫時沒有偏強的冷空氣訊號，入冬首波寒流可能要等到1月才會出現，此外，由於12月的冷氣團屬性都偏乾，因此台灣高山要出現降雪的機率都不高，可能還是以霧淞為主，1月再看看有沒有機會下初雪。未來降雨趨勢上，明天維持東北季風環境，迎風面的北部、東半部雲量仍然偏多，但水氣較少，只有在山區或迎風面地形上才會有零星的少量降雨。中南部則有「中高層雲系」通過，預估以多雲天氣為主，高屏地區會有較厚實的雲層帶來零星飄雨。後續冷氣團影響期間，降雨主要集中在北部、東北部，12月前都是偏乾冷的環境，民眾要特別留意較大的日夜溫差。