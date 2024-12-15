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澳洲雪梨機場附近的一處公園，在近日發現一具用塑膠袋包裹的屍體，警方確認後指出，該具遺體為33歲的李姓中國移民。此外，李姓女移民的台籍丈夫目前下落不明。警方扣押一輛疑似用於做案的銀色豐田汽車，朝謀殺案方向調查中。綜合澳洲媒體報導，有民眾在本月9日時，經過了位於雪梨機場附近的一處公園時，在公園草叢中發現一具被裹在塑膠袋中的屍體，且屍體已經嚴重腐爛，使得指紋無法辨識。在經過多日調查之後，警方確認死者為33歲的中國女子李卓君（Zhuojun Li）。李卓君在20年前與父母一同移民至澳洲，在本月稍早時，李卓君因聯絡不到女兒，曾向警方通報失蹤。據悉，李卓君與33歲丈夫陳嘉保（Jai-Bao Chen）一同住在雪梨西部格林納克的一套出租公寓裡，警方未接獲這對夫妻之間存在家暴問題或與組織犯罪有連結的通報。目前陳嘉保下落不明，警方正努力力尋找他，並擔憂他的安危，也已經透過翻譯與陳嘉保在台灣的家人取得聯繫，推斷他應該不在台灣，很可能還在澳洲境內。據警方公布資訊，英文名為Rex的陳嘉保出生於台灣，身高165公分到170公分，身材削瘦、黑髮褐眼。雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）凶殺案調查組（Homicide Squad）警司杜赫蒂（Danny Doherty）表示，自11月底以來就沒人見過陳嘉保，警方仍不確定陳嘉保是否仍活著或已死亡，也不清楚他是命案關係人或受害者。此外，警方調閱監視器時，發現一輛銀色的豐田Avensis轎車可能被用於運送李卓君的屍體。目前警方已將該輛車扣押，並呼籲民眾能提供相關線索。警方後續也公布了監視器畫面，據畫面，研判李卓君是在11月30日清晨4時至5時之間遭到棄屍。目前本案已經以兇殺案立案，由於銀色豐田轎車並非在李卓君或是陳嘉保名下，正調查是否有第三人涉案，不排除有第三人造成李卓君的死亡，並導致陳嘉保的失蹤。