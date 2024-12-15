我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市週線收黑下跌172點，13日險守2萬3千點關卡。專家表示，在美股多頭加持，以及搭配目前盤面類股良性輪動，台股仍有機會在年底前再度走揚。展望2025年，中小型股有望受惠於AI趨勢外溢而有所表現；此外，雖然矽光子概念股已提前於下半年來大展多頭，但看好產業位於成長趨勢，類股整體長線仍正向看待。大盤週五13日走勢震盪，終場小跌26.32點，跌幅0.11%，指數收在23020.48點，險守2萬3千點大關在上週激情大漲之後，本週台股週線再度收黑，全週下跌172.79點，週線跌幅0.75%，平均日均量3564.44億元。本週三大法人再度出現僅有投信站在買超的局面，單週回補71.04億元，外資與自營商再度連袂調節，外資減持262.07億元，自營商賣超239.73億元，三大法人合計賣超430.76億元。PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，統計至12月13日櫃買指數僅上漲不到一成，遠遜於加權指數同期將近三成的漲幅。不過，展望2025年，中小型股有望受惠於AI趨勢外溢而有所表現，且根據歷史統計，中小型股對於獲利外溢效應的多頭走勢，往往會出現延遲反映，眼見明年全球半導體出貨量持續大增，搭配AI新一代晶片的升級，挹注相關零組件供應鏈股價有表現空間。杜欣霈分析，AI龍頭股輝達在2024年國際電子元件會議揭示未來的AI晶片設計願景，下一代AI加速器打算整合矽光子與創新3D堆疊技術，預期新設計有望於2028年至2030年商業化，雖然矽光子概念股已提前於下半年來大展多頭，但看好產業位於成長趨勢，類股整體長線仍正向看待。不過，杜欣霈提醒，由於明年1月川普將重返白宮，回顧之前川普就任美國總統期間，全球股市多次受到震盪洗禮，包括美中貿易戰、美中科技戰等衝擊影響，預期未來川普的關稅政策不確定性將再度牽動市場投資情緒，特別是針對中國與科技管制等，因此明年選股除了考量企業獲利成長性外，亦須將產業潛在關稅衝擊及轉嫁能力納入考量。至於年底前的台股表現，杜欣霈認為，根據歷史數據統計近20年，每當11月指數收黑，加權指數12月上漲機率超過九成，且歷年美國選舉年美股12月行情偏多機率高，在美股多頭加持，搭配目前盤面類股良性輪動，預期指數短線震盪整理後，仍有機會再度走揚。