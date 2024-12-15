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根據ESPN知名記者Shams Charania報導，金州勇士正在討論與布魯克林籃網隊進行交易，用本季已經報銷的De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權換取後衛Dennis Schroder和1個次輪選秀權。勇士隨隊記者Anthony Slater稱，勇士不會因此就減少對於進行更大規模交易的企圖心，Schroder仍有可能成為籌碼，還爆料他們有和籃網就交易Cameron Johnson和Dorian Finney-Smith兩大側翼進行討論，可惜未能完成。勇士隨隊記者Anthony Slater報導，Dennis Schroder在勇士後場的將承擔重要角色，他將可以和Curry配合，也可以在後者下場時梳理球隊進攻。這位經驗豐富的德國後衛的到來，Budddy Hield和Brandin Podziemski的出賽時間預計會減少Schroder本季為籃網出賽23場，場均18.4分、3籃板、6.6助攻1.1抄截。他狀態不錯，交易預計下周正式生效，然後他就可以隨隊訓練，預計在下周五對上曼菲斯灰熊的比賽有機會出賽。Slater還爆料，Schroder的交易案不會影響勇士積極地進行更大規模的交易行動。另外，如果需要，勇士還可以用Schroder年薪1300萬的合約，再去進行整合交易。而且這次交易沒有動到首輪選秀權，保證了他們還有操作的彈性。NBA聯盟內部消息來源也稱，勇士和籃網雙方還就Cameron Johnson和Dorian Finney-Smith也加入更大的交易框架進行了討論，但目前暫沒結果。