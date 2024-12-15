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民眾黨立委黃珊珊擬自提《憲法訴訟法》修正草案版本，不支持國民黨版，民進黨看準藍白不同調，趕緊喊出「綠白合」。對此，國民黨立委李彥秀示警，民進黨並不是真的想與民眾黨討論修正，而是要搓掉民眾黨的修正版本，裂解在野黨的監督力量，繼續為賴清德的獨裁傲慢保駕護航。李彥秀說，民進黨立院黨團之前才因為電價、縣市容積率、柯文哲案，痛批民眾黨是「賣台集團」、「國會之恥」、「作秀演戲」、「八席沒路用」、「全台最猙獰臉龐」，綠營側翼更把民眾黨打成「中共同路人」。現在民進黨居然要回頭希望與民眾黨合作，真的叫綠營支持者與1450情何以堪？李彥秀提到，不論是國會改革法案、財劃法、選罷法都是民進黨過去長期的堅持與主張，現在民進黨的獨裁傲慢與打壓，民眾黨更是首當其衝的最大受害者。「把柯文哲主席打成十惡不赦、把民眾黨打成賣台集團，再陪笑臉希望合作，這就是民進黨的嘴臉，這就是民進黨的邪惡，這就是民進黨的墮落。」李彥秀強調，民眾黨的八席，是國會關鍵的少數，過去在野黨一直都有很好的合作默契與溝通管道，民眾黨提出「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」的修正版本，更證明，民進黨說「現行版本就是最理想的版本」，根本就是鬼話連篇、睜眼說瞎話，民進黨並不是真的想與民眾黨討論修正，而是要搓掉民眾黨的修正版本，裂解在野黨的監督力量，繼續為賴清德的獨裁傲慢保駕護航。李彥秀直言，過時、不合理的「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」，國民黨與民眾黨都有修正的共識，內容都可以充分的溝通討論，民進黨絕對不會有見縫插針的機會。「憲訴法」綠白合李彥秀揭綠背後盤算：想搓掉民眾黨修正版本