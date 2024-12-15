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▲玉山氣象站周圍出現「霜淞」現象，原本一片綠油油的大地，被染上幾塊鮮白。（圖／玉山氣象站提供）

大陸冷氣團威力驚人，今（15）日凌晨，中央氣象署海拔3858公尺的玉山氣象站出現「零下5.7度」的超低氣溫，雖然還沒出現降雪，但今天上午，氣象站人員也在第一線捕捉到特殊的「霜淞」現象，植物外觀都被一層冰包裹，光看照片就能感受到高山的低溫有多驚人。玉山氣象站說明，昨（14）日傍晚至晚間，玉山出現明顯雲霧、能見度不佳的情況，今天凌晨0時，低溫降到剩零下5.7度，清晨開始天氣轉晴、漸漸回溫，上午8時測得氣溫為0.2度，並出現「霜淞」現象。昨天上午，玉山氣象站周遭也有出現「霜與霧淞」，而今天上午則是以「霜淞」為主，氣象署說明，霧淞是當近地表處有一團內部以過冷水滴為主的霧氣，受空氣流動而隨風向在地面附近移動時，。霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。​而「霜淞」比霧淞更硬、發生溫度更低，外觀透明至半透明的結冰現象，霜淞大多堆積在物體的垂直面上，質地也比霧淞更細密，且無定型。至於入冬什麼時候會下雪？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，本波冷氣團雖然在今晚至明晨還有一波低溫，但降雨機率不高，未來10天還有2波冷氣團，但12月的冷氣團屬性都偏乾，因此台灣高山要出現降雪的機率都不高，可能還是以霧淞為主，1月再看看有沒有機會下初雪。