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韓國國會昨天通過總統尹錫悅彈劾案，立法院國民黨團表示，若總統賴清德再一意孤行，「尹錫悅今日的下場就是賴清德明日的未來」。對此，國民黨主席朱立倫今（15）日也表示，執政當局動輒用抹紅、抹黑、惡意攻擊，就是反民主，是全世界都不能接受的，奉勸民進黨「引以為戒」。朱立倫今天出席「國民黨建黨130週年黨慶桃園黨部慶祝活動」，被問及昨天國民黨團發文直指「今日尹錫悅、明日賴清德」，是否意指要對賴清德提出彈劾？朱強調，全世界民主國家都要以南韓戒嚴事件引以為戒。任何民主國家，朝野間攻防絕對不能動用戒嚴。朱立倫也說，尤其看到韓國在野黨，無論針對人事、預算或政策，進行反對、監督、杯葛等都是常態。若執政當局動輒用抹紅、抹黑、惡意攻擊，甚至想動用戒嚴方式，這就是反民主，是全世界都不能接受的。朱立倫認為，今天是雙少數政府，若執政當局不斷抹紅、抹黑、惡意攻擊、打壓在野黨，就是反民主，「奉勸民進黨引以為戒，民進黨是唯一力挺韓國戒嚴的政黨，到現在都還沒有道歉，包括國際報導，以及韓國民情憤慨，民進黨都沒回應，這對台灣是很大的傷害。」