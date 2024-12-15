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▲《克什米爾公主號》傳出已經開拍，主演是吳慷仁、陳坤等人。（圖／微博）

影帝吳慷仁近期轉往中國大陸發展，並和當地經紀公司簽約，引發不少紛爭。雖然他曾一度返回台灣參加金馬獎，不過他很快又投入拍攝工作，在中國也是戲約不斷，包括先前和女星孫儷主演的電視劇《執迷》，近日還傳出他將和陳坤、謝霆鋒等人，合拍《無間道》導演劉偉強的最新諜報片《克什米爾公主號》，但由於這部片被中國網友認定是宣揚中國愛國主義的「主旋律」作品，因此再度引發爭議。近來電影《克什米爾公主號》在微博上掀起討論，原來是因為陸網傳出備審立案項目圖，指出該片備案已經同意拍攝。《克什米爾公主號》改編自真實的空難電影，描述中共代表團1955年前往印尼出席亞非會議時，乘坐的克什米爾公主號意外墜落於印度洋的事件，為查清真相及保證萬隆會議召開，有許多外交與情報諜戰的劇情，導演是曾執導《無間道》的劉偉強，相當令人期待。值得注意的還有，主演名單也一併出爐，包括先前網傳的出演卡司，這部片主要集結了吳慷仁、陳坤、謝霆鋒、歐豪等人，雖然無法確定這是否為最終出演名單，不過已經在網路上「未演先轟動」，不少人表示「吳慷仁來大陸拍戲都是大製作啊」、「吳慷仁資源感覺還不錯」，但也有人對選角存有質疑。由於這部電影被中國網友視為「主旋律題材」，意即可以充分體現中國主流意識形態的共產主義革命歷史重大題材影片，和與觀眾生活貼近的現實主義題材，因此也吸引不少關注。另外，還有人透露，該片已於12月在廣東佛山開拍，除了目前的演員名單外，還可能加入更多演員，不過最後成品還是得等電影完成上映後才知道。