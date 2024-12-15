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▲辛西亞艾利沃（左）與亞莉安娜在《魔法壞女巫》開拍前就有很長的時間培養感情，在片子要推出前的宣傳活動也常常一起參加，合作情誼深厚。（圖／美聯社／達志影像）

▲《魔法壞女巫》北美狂賣也是金球獎入圍名單上的強片，堪稱近期最具話題的電影。（圖／摘自IMDb)

近期最狂賣的巨片之一《魔法壞女巫》，上映後話題不斷，除了北美票房已破3億5000萬、確定成為史上最賣座的百老匯舞台劇改編電影之外，也在兩大奧斯卡前哨戰金球獎、評論家選擇獎都獲多項入圍，氣勢穩健。早先有傳出兩位女主角辛西亞艾利沃、亞莉安娜的片酬差了10幾倍，電影公司已經否認，而亞莉安娜最近也在訪問中透露，她向辛西亞建議兩人一起談拍攝的合約，所有待遇完全平等，沒有誰大誰小。《魔法壞女巫》的情節主軸之一，就是兩個女巫同學之間的情感變化，如何從互相看不順眼到變成好姐妹，又再各自走上成為外人眼中「善良好女巫」與「邪惡壞女巫」的分歧道路，最後得到不同的收場。雖然辛西亞艾利沃扮演的艾法芭露臉時間較多、且是全片靈魂，但亞莉安娜飾演的格琳達同樣也有很重要的戲分，很多時間兩者缺一不可、互相成就彼此，因而傳聞亞莉安娜靠著樂壇小天后的氣勢，片酬是辛西亞的15倍，很多網友為辛西亞抱不平，雖然亞莉安娜的粉絲也反駁，稱她本來知名度就高很多，能吸引進戲院捧場的觀眾也多很多，拿到更高的片酬並沒有不合理。亞莉安娜則表示，她和辛西亞在2021年就確定成為《魔法壞女巫》兩位要角，可是片子一直延宕到隔年的年底才正式啟動，在這段時間中，她與辛西亞開始互相了解，拉近彼此的距離，關於片子也談了很多，讓對方聽到自己內心真正的想法，很誠實的面對對方，她覺得外界恐怕很難理解，她們是怎麼樣透過最細微、最全面的方法來建立這段情誼，而這對她們在片中的表演相當重要。所以「片酬嚴重不平等」的傳聞，似乎真的不太可能發生。亞莉安娜透露自己打電話給辛西亞建議，兩個人一起去談合約，達到完全的平等，如果有誰需要什麼條件，就是兩個人一起去爭取相同的條件，彼此互相挺對方，自己的問題也成為對方的問題。就是這樣的同心協力，她們在片中的深厚友誼才不需要全靠演技，可以流露出打動觀眾的真實情感。但有一點，兩個人的待遇不一樣，那就是《魔法壞女巫》在爭取電影獎項時，辛西亞艾利沃是女主角，亞莉安娜進軍女配角，這是因為明年奧斯卡影后之戰競爭激烈，如果同一部片的兩位女星還互相對打，肯定分散票源、反而不利。倒是最佳女配角的項目，沒有影后的競爭性那麼強，亞莉安娜在此獲得提名、甚至得獎的機會更高，她也欣然接受自己降格搶獎的安排。