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知名主播史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）先前曾稱錯誤聲稱川普性侵作家而被判承擔民事責任，使得美國總統當選人川普針對美國廣播公司（ABC）及史蒂法諾普洛提告誹謗，如今這起誹謗訴訟達成和解，ABC同意向川普道歉，且支付1500萬美元（約台幣4.8億元）賠償金，並另外替川普支付100萬美元法律費用。綜合媒體報導，這項和解協議於12月14日公開，據和解內容，ABC同意支付1500萬美元，做為給川普的「總統基金會與博物館」的慈善捐款，另外還需支付100萬美元律師費給川普的法律團隊。雙方同意在一篇2024年3月的線上報導上增加註記，對引發訴訟的言論表達遺憾。註記指出，「ABC新聞及主播史蒂法諾普洛對2024年3月10日節目中，關於川普總統的言論表示遺憾。」整起事件源於今年3月10日，當時史蒂法諾普洛在訪問南卡州共和黨籍女議員梅斯（Nancy Mace）時，錯誤宣稱川普在女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）控告川普誹謗案中，被「法官和2個獨立陪審團判定對性侵罪（rape）負有責任」。事實上，陪審團裁定川普需對「性虐待」（sexual abuse）負責，而非「性侵」。據紐約州法律，這兩者在定義上有明確的區別。聯邦法官卡普蘭（Lewis Kaplan）在後續表示，紐約州刑法對於性侵的定義，比現代常見說法、字典及其他地方的刑事法規都更狹隘，卡普蘭無法使用法律證明川普的行為符合法律上對於「性侵」的定義，因此最終判處性虐待。但由於史蒂法諾普洛當時在節目中，重複使用了錯誤說法多達10次，成為此次訴訟的導火線。在訴訟期間，史蒂法諾普洛表示，他不會因威脅而停止履行自己的職責，但最終ABC與史蒂法諾普洛在訴訟中仍居於下風，最終提出和解。