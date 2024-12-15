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▲PAUL回歸台中開幕，外帶「草莓千層派買一送一」。（圖／PAUL提供）

▲英格莉莉板橋環球獨家開賣「英式豹紋厚鬆餅」；3家指定門市「粉撲鬆餅」12元加購優惠。（圖／六角國際提供）

▲法朋草莓季必吃「草莓22階、草莓聖誕杯」。（圖／法朋提供）

▲好丘回歸「踏雪尋莓」厚醬貝果等冬季人氣口味。（圖／六角國際提供）

▲瑞瑞・食研所Rich Bear人氣「國王巴斯克」聖誕節禮盒。（圖／瑞瑞・食研所提供）

夢幻草莓季來了！PAUL法國麵包甜點沙龍回歸台中開幕，今（15）日外帶「草莓千層派買一送一」。英格莉莉大推「粉撲鬆餅」12元加購優惠；法朋開吃「草莓22階、草莓聖誕杯」等甜點；好丘回歸「踏雪尋莓厚醬貝果」等冬季人氣口味；瑞瑞・食研所Rich Bear「國王巴斯克」焦香威士忌、「比利時草莓」口味大受歡迎，5大品牌草莓甜點一次整理。PAUL法國麵包甜點沙龍12月重返台中，全新亮相「法式優雅」設計風格店裝，於優雅白色調中融入台中代表植物相思樹、光葉薔薇、麻布及竹編，搭配由台中畫家精心繪畫的油畫藝術品牆面，營造出自然柔和的人文氣息；還提早為上午09:00營業，民眾可以從早餐、下午茶吃到晚餐，主打全天候餐廳型態。開幕優惠今12月15日外帶280元的「草莓千層派買一送一」優惠最後一天，早上11:00準時出爐。提醒大家，每梯次限量100組，送完為止；僅限現場排隊外帶，每人每次限購兩組，不接受線上/電話預訂、現場寄放之服務；優惠不併用。12月31日前加入會員還有滿額贈優惠，有機會獲得「PAUL扭蛋、經典提袋、美學咖啡隨手杯」等好禮。創新英倫餐食「英格莉莉」冬季限定「莓好星願粉撲鬆餅」開吃，融合新鮮草莓與濃郁巧克力卡士達醬，甜蜜誘人；最新開幕的板橋環球店門市還獨家開賣好評回歸的「英式豹紋厚鬆餅」，鬆餅厚度高達11公分、搭配栩栩如生的毛茸茸質感並淋上美味果醬，好吃又好拍。即日起至12月23日，平日週一至週五至英格莉莉指定門市（微風北車、誠品南西、新店裕隆城）消費任一主餐，並出示相關新聞報導畫面或英格莉莉官方FB、IG活動貼文，即可以優惠價12元加購小巧鬆軟的「粉撲鬆餅」一份（價值340元）而且口味任選；提醒大家，每桌限加購一份，且每人需達成消費門檻（每人需點選一杯飲品或餐點）。法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie「草莓季」系列甜點正式回歸！浮誇層疊的「草莓22階」、柔滑細膩的「草莓純生鮮奶油蛋糕」必吃，還有「草莓芙蓮」、「草莓炙燒乳酪」、「草莓戚風」也很受歡迎，懶得出門還可選擇唯一可宅配的「雪藏草莓香鮮奶油蛋糕」；而聖誕節限定款開吃華麗「聖誕響叮噹」、可愛「草莓聖誕杯」及酥脆濃郁的「國王派」系列。好丘Good Cho’s 12月草莓季回歸「草莓巧克力貝果」經典口味，今年升級搭配TICCA台灣可可精品豆邀請賽優等獎得主，南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力；冬季限定、每天開賣就秒殺的百萬人氣聲量「踏雪尋莓厚醬貝果」，則只在最美玻璃屋「好丘On The Road在路上」門市限量獨家供應。網路新秀「瑞瑞・食研所」主打單日超過7000顆訂單記錄的「國王巴斯克」蛋糕明星商品，每月銷售量堆疊起來還突破台北101大樓高度；今年推出「全新聖誕節禮盒」限定包裝設計款，融入嘉年華的繽紛色彩結合夢幻童話故事感，相當受歡迎，口味則以甘醇優雅蘇格登威士忌打造的「焦香威士忌」最為暢銷，另有「比利時草莓」、「法國可可」超過8種口味可選。官網訂購優惠全館統一購兩入95折、三入免運、四入88折，還有即日起至12月25日前，凡下單滿1500元即加贈品牌限量獨家保冷袋乙組（限量999組，送完為止）線上聖誕限量優惠。「快閃實體店活動」則於「桃園台茂」即日起至2025年1月2日、「屏東太平洋」即日起至2025年1月3日、「台北京站」12月17日至2025年1月8日、「嘉義新光」12月18日至2025年1月23日陸續見客。