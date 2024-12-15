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海基會秘書長羅文嘉日前呼籲台北市長蔣萬安，應在雙城論壇請陸方釋放被捕的3名台灣一貫道道親，引發雙方隔空交鋒。針對海基會稱，這3位道親都是台北市民一事，北市府發言人殷瑋今（15）日反擊，照此邏輯，「難道台北市政府是已經接管了海基會嗎？那以後是不是蔣萬安來兼任海基會的董事長，林奕華來兼任海基會的副董事長就好了呢？」針對海基會呼籲蔣萬安協助溝通救援一貫道道親事件，台北市政府發言人殷瑋質疑，民進黨政府一方面希望北市府出面協調溝通、一方面又不讓上海台辦主任金梅來台，「是不是有一點自相矛盾、自相打臉的感覺。」他並表示，照海基會的說法，難道北市府已經接管海基會了嗎？殷瑋進一步指出，不管是陸委會跟海基會現在的溝通管道，顯然是已經斷了，不過沒有關係，「海基會做不到的，台北市蔣市長會依循適當的管道，全力的來協助。」他並強調，北市府也認為，如果是真心誠意要幫助這些一貫道的長輩，真正的做法不是在媒體上開記者會去做政治操作、去消費這件事情，而是循各種可能的管道，真實的去表達我們的意見，去溝通、支持。