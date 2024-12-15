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▲湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》還是有賣命的動作戲，觀眾對這部片的期待度亦相當高。（圖／摘自IMDb）

▲《驚奇4超人》終於回歸漫威自家，成績如何備受觀眾關心，新版電影的首款角色海報頗具有漫畫原作的風格。（圖／摘自IMDb）

▲大衛科倫斯韋主演的全新版本《超人》電影，也是觀眾最期待的明年大片之一。（圖／摘自IMDb）

再過不到一個月，就要進入2025年，一如以往，各大片商早就部署好大半年的強片攻勢，根據北美最大訂票網站Fandango的民調顯示，觀眾最期待的是2月就要上映的漫威《美國隊長：無畏新世界》，這是黑人男星安東尼麥奇正式成為新任「美國隊長」後的第一次大銀幕出擊，引起不少觀眾的好奇，甚至比湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》還讓他們想先睹為快。曾經橫掃全球票房的漫威英雄片，近年來聲勢大不如前，《驚奇隊長2》甚至創下全美票房不到1億美元的慘烈紀錄。但觀眾不見得對漫威的興趣全消，也是要看英雄本身的品牌號召力，在漫威所有英雄中，「美國隊長」算是人氣排前面，然而那是前一任由克里斯伊凡扮演的史蒂夫羅傑斯，由安東尼麥奇扮演、原先是「獵鷹」的山姆，能否有同樣的受歡迎程度？還有待觀察，《美國隊長：無畏新世界》就是試金石。為了拉抬他的聲勢，片中還出動資深巨星哈里遜福特扮演的新任美國總統羅斯將軍，他更會化身成「紅浩克」，充滿噱頭。這個角色本來是奧斯卡影帝威廉赫特扮演，在他去世後才由福伯接手，也由於羅斯將軍重回漫威英雄片的陣營，演他女兒的麗芙泰勒也回歸，是另一個影迷期待的亮點。新人接班的吸引力，也許大過老人退場，因而湯姆克魯斯前陣子才公開首支預告、也引起熱烈討論的《不可能的任務：最終清算》，在票選只拿到亞軍。他領銜主演《不可能的任務》系列也已經28年了，去年《不可能的任務：致命清算》意外沒創下預期般理想的票房，使得他在情節直接相連的《不可能的任務：最終清算》花下更多的工夫，預告中已經看得到動作場面既上天又下海，還有元老成員恐將犧牲、退場的暗示，對此系列的粉絲來說，同樣是不容錯過，明年5月上映的票房也備受期待。排名第3的《侏羅紀世界：重生》證明觀眾對恐龍始終不滅的熱情，而卡司陣容由演出動作片格外受到歡迎的史嘉蕾喬韓森掛帥，更增添吸引力。第4名的《捍衛任務：復仇芭蕾》雖是該系列的番外篇，卻是由性感美女安娜迪阿瑪斯領銜主演，顯然女性動作片的魅力不小，觀眾還是很感興趣。漫威上榜的新片不只一部，另一部就是拿下第5名的最新版本《驚奇4超人》，過去這個系列曾在其他影片公司拍過不只一次，但不管票房表現如何，漫威迷始終不很滿意，所以回歸漫威影視家庭後，他們會如何重新詮釋，才會讓粉絲格外矚目。接下來第6到10名依序是最賣座特效史詩《阿凡達》第3集、目前正熱賣的《魔法壞女巫》第2部曲、班艾佛列克主演的《會計師2》、DC重啟的新版《超人》和預告片掀起熱烈討論的《28年毀滅倒數》。不但都屬續集或是重啟，題材並不是完全新鮮，看得出觀眾在選擇上戲院時還是會以自己熟悉、有信心的內容為優先考量，突顯創新題材的不易，也難怪好萊塢只能不斷在現有的IP上做新的包裝。