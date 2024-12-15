我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國CU超商熱賣到缺貨的「真果實檸檬Highball」免飛出國，台灣7-11也能喝得到。（圖／7-11提供）

▲全家引進日本必買「emina起司」，一度引發搶購熱潮，APP甚至新增查找庫存的功能。（圖／全家提供）

▲全家便利商店2024年初與高雄燈會合作，開賣霍夫曼正版授權的黃色小鴨杯塞。（圖／業者提供）

▲鳳梨造型杯塞共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」一套6款，以及6款限量金色版本。（圖／7-11提供）

▲網友為了金龍杯塞一口氣包下20杯鳳梨系列飲品。（圖／翻攝自「7-11全家便利商店共享區」）

▲7-11每年聖誕節都瘋搶的金莎巧克力贈品「聖誕水晶球」活動開跑，只要買3入裝金莎8條或4件哈根達斯即可免費獲得一顆水晶球。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家購買聖誕主題端架指定商品任2件，即可加價149元入手限量水晶球。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家便利商店全通路獨家推出聖誕樹絨毛置物盒（售價299元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲每年農曆年四大超商都會開賣新年福袋，2024年初同樣掀起一波福袋討論潮。（圖／記者鍾怡婷攝）

2024年邁入尾聲，回顧今年四大超商爆紅商品，必吃的美食包括7-11韓國真果實調酒、全家日本emina起司都曾火紅到需要向門市提早預訂，還有超萌的限定杯塞也是2024年的搶購重點，為了搜集7-11「金好運旺龍來」鳳梨杯塞，有民眾一口氣買20杯咖啡抽盲盒；全家「高雄燈會小鴨杯塞」開賣一天就幾乎完售，網路平台更出現黃牛轉賣，原本用39元即可入手的小鴨杯塞，黃牛轉手竟要價350元。韓國CU超商熱賣到缺貨的「真果實檸檬Highball」，在社群爆紅後達到單月狂銷150瓶，每瓶含有真實檸檬片及新鮮檸檬汁，濃度約在8.3%，是常常缺貨的熱門夯品。「真果實檸檬Highball」在全台7-11上架後也造成搶購風潮。《NOWnews今日新聞》今年8月實際走訪7-11北市8間門市通通完售，近期熱度稍減，若有看到存貨的民眾，可以入手嚐鮮。全家2023年底獨家開賣「日本emina起司」，一路搶手到2024年上半年都還一盒難求，甚至全家APP新增「emina起司地圖」功能，讓消費者可以快速查找鄰近門市是否有現貨，一開始台灣全家只推出藍莓、香草和堅果，陸續又引進水蜜桃起司、哈密瓜、檸檬起司、綜合莓果等口味。爆紅時期有不少網友跑好幾間門市都撲空「我跑了四家都沒了」、「我家附近的都沒貨」、「跑了8間以上都沒看到藍莓，說缺貨」、「台中的全家哪裡有啊，跑了快十間通通沒有賣」。不過如今熱度減退，《NOWnews》記者在不少門市都看到架上有現貨庫存，當初沒買到的可以趁現在衝一波。全家便利商店2024年初與高雄燈會合作，開賣霍夫曼正版授權的黃色小鴨杯塞，只要買Let's Café咖啡或私品茶全品項任1杯，就能用39元加購1個造型杯塞，全台限量2萬個。據悉，全家各門市普遍進貨4至12個小鴨杯塞，因此開賣當天就傳出各門市都火速缺貨的消息，還有黃牛看準商機，將原價39元的小鴨杯塞，直接狂漲9倍要價350元。7-11在2024年出，「金好運旺龍來」鳳梨、小龍杯塞，民眾只要到門市購買鳳梨系列的飲品，就會送一款超可愛的杯塞，上面會有「金好運旺龍來」的字樣，而且款式還分成金色跟綠色兩種，分別加總是12款。有不少人衝著7-11推出的「鳳梨、小龍杯塞」去購買鳳梨系列飲品，結果有網友一次就包了20杯，為的就是得到「金龍」的杯塞，2025農曆年將至，也有機會再推出喜氣洋洋的限定杯塞。每年聖誕節超商都會推出「聖誕水晶球」，今年7-11只要買3入裝金莎8條或4件哈根達斯即可免費獲得一顆水晶球，雖然今年水晶球熱度稍退，不過還沒到聖誕節，各大門市的水晶球還是幾乎掃蕩一空。全家則是即起至2025年1月7日前，購買聖誕主題端架指定商品任2件，即可加價149元入手限量水晶球，共有飛天小女警、罐頭豬LuLu和蝙蝠俠三款造型。全家便利商店全通路獨家推出聖誕樹絨毛置物盒（售價299元），打開來可以收納小物，還可以把入手的9款三麗鷗吊飾，包括美樂蒂、大耳狗、布丁狗和酷企鵝等，掛在聖誕樹上作裝飾（售價89元），可愛實用又充滿節慶氛圍，瞬間打造最應景的桌面擺設。可愛又實用的小物在各大社團引發討論，不過有許多網友在臉書社團透露「完全買不到」、「到處都沒樹了」、「跑了五家都沒有！」、「到底哪裡還有樹」、「找不到聖誕樹了」想要入手的可得碰碰運氣。每年農曆年四大超商都會開賣新年福袋，2024年初「龍年福袋」同樣掀起一波福袋討論潮，並且有許多網友在臉書社團開箱分享。而2025農曆年四大超商仍會推出新年福袋，目前OK、全家、7-11福袋尚未公布，萊爾富則是將自12月25日搶先開賣「金蛇年福袋」，共計有4款福袋，皆內含1張抽獎券，享有雙重中獎機會，最大獎把台積電股票帶回家（共計3名）。