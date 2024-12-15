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▲《現在撥打的電話》描述「霸道總裁愛上我」的通俗劇情，由柳演錫（左）與蔡秀彬（右）主演，意外受到好評。（圖／Netflix）

▲改編自龍幸伸原著漫畫《膽大黨（Dandadan）》的同名動畫，於10月初開播後異軍突起。（圖／翻攝自Netflix）

▲孔劉（左）和徐玄振（右）共同出演《一箱情緣》，在劇中展開大尺度床戲。（圖／IG netflixkr）

▲《影后》今日在榜單第四名。（圖／Netflix提供）

大陸冷氣團來襲，今（15）日凌晨，就連玉山氣象站都出現了「零下5.7度」的超低氣溫，天氣好冷不想出門嗎，不如在家把過去還沒追的戲都追起來，《NOWnews今日新聞》整理出Netflix榮登台灣本日前3節目介紹以及播出時間，包括韓劇《現在撥打的電話》、《膽大黨》、《一箱情緣》等等，之前很夯的台劇《影后》隨著新戲推出，已經掉到第4名，但討論度仍相當高。《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演，講述一段政治聯姻，彼此毫無交集的「櫥窗夫婦」，蔡秀彬飾演的洪熙珠，是青雲日報會長的繼女，為了保有得來不易的地位，從小被媽媽逼假裝患有選擇性緘默症，是一位出色的手語翻譯，因為一通詐騙電話，開始了與白司彥（柳演錫 飾）的浪漫愛情。10月初開播的動漫《膽大黨》是出自龍幸伸的原創作品，因為結合了都市傳說、科幻以及靈異的情節，動畫感滿滿，OP、ED也很洗腦，自開播以來幾乎每天都在Top 10的榜單上，是今年必看的動畫神作。該劇由孔劉、徐玄振主演，孔劉飾演一位因過去傷痛而感到不安的孤獨因為製作人，因為前妻申請的配偶服務，遇見了以「結婚」為職業的徐玄振，兩人的相遇，讓原本只簽一年約的婚姻，有機會延續到永遠。除了前3名之外，霸榜本日全台Top 10的節目從第四名開始還有《影后》、《祕書俱樂部》、《來吧！哪裡怕》、《黑鴿》、《逃離火山島》、《珠簾玉幕》、《玉氏夫人傳》等等。