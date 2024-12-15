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▲Winter（左）被爆與男團ENHYPEN隊長梁禎元（右）現身酒吧約會，雙方經紀公司出面澄清傳聞。（圖／Winter 、梁禎元IG）

▲Winter抵達中國後，被黑粉一路跟車怒罵髒話和圍堵拍攝。（圖／Threads）

▲Winter當天在簽售會活動上仍很敬業地與歌迷互動，令外界相當心疼。（圖／Threads）

韓國人氣女團aespa成員Winter（金旼炡）日前遭爆料與小她3歲的男團ENHYPEN隊長梁禎元交往中，雙方經紀公司在第一時間出面否認，不過仍引發外界熱烈討論。近日Winter到上海參加簽售會，沒想到卻被中國黑粉跟車辱罵「X你X」、「討厭死了」等難聽字眼，畫面曝光後令粉絲相當心疼。日前有網友稱自己目擊Winter與梁禎元現身清潭洞1間酒吧約會，還曝光偷拍照片，對此，雙方經紀公司立馬出面駁斥謠言，強調戀愛傳聞根本毫無根據，更表示該名散布偷拍照的網友，試圖以爆料內容與某家媒體進行金錢交易，遭到對方拒絕後，便惡意散播消息。近日Winter前往上海參加簽售會，卻遭到許多不明人士尾隨，在酒店的地下停車場包圍鬧場，不斷飆罵著：「X你媽」、「談你X戀愛」等難聽字眼，保鑣見狀連忙拿出黑傘維護藝人，不過對方仍持續大喊：「談戀愛還打傘！」場面相當混亂。畫面曝光後，令粉絲既心疼又憤怒：「已經否認戀情了」、「太恐怖了吧」、「這是恐攻了吧」、「氣死我了」、「有夠無言」、「超有病」、「希望Winter聽不懂中文。」此外，粉絲也在網路上呼籲連署，懇切地請求經紀公司加強Winter的保安。