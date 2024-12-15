全球知名杯溫杯品牌Stanley，近日總部宣布召回約260萬個旅行杯，召回原因為杯蓋螺紋在受熱或扭轉時可能收縮導致杯蓋鬆脫，進而造成燙傷風險。 截至目前，全球已經有91起杯蓋脫落事件發生，其中38人因此受傷，11人需要接受治療。受影響的型號集中在及Switchback和Trigger Action系列，在Stanley官網上已經正式公告召回。台灣部分，《NOWnews》實際詢問台灣代理商，目前的回覆為「甫收到美國原廠通知，目前在等待進一步的正式公告後，會再通知後續相關處理方式。」至於相關後續下週可能會有更近一步的答案。
但近日Stanley美國官網發出召回公告，公告內表示，Stanley 1913 與美國消費品安全委員會 (CPSC) 合作，召回 Switchback（12 盎司和 16 盎司）和 Trigger Action （12 盎司、16 盎司和 20 盎司）旅行杯，事件的起因在於蓋子螺紋在暴露時可能會收縮加熱和扭轉，導致蓋子在使用過程中脫落，造成燒傷危險。 建議目前擁有 Switchback 或 Trigger Action 旅行杯的客戶立即停止使用，並完成免費更換杯蓋。
根據報導，截至目前，全球已報告91起杯蓋脫落事件，其中38人因此受傷，11人需要接受治療。產品於2016年6月至2024年12月期間在各大零售商銷售消費者可通過檢查杯底的產品識別碼來確認是否屬於召回範圍。
🟡官方提醒，民眾可以在杯底下方檢查產品識別號碼，官方公告受影響的產品序號如下：
📍Switchback 12 盎司和 16 盎司產品識別號：20-01437、20-01436、20-02211
📍Trigger Action 12 盎司、16 盎司和 20 盎司：20-02033、20-02779、20-02825、20-02030、20-02745、20-02957、20-02034、20-02746
我是廣告 請繼續往下閱讀
Stanley近年最佳的宣傳就是在美國有民眾前一晚遭遇火燒車，內部燒毀的狀況相當嚴重，但放在車內扶手的Stanley保溫杯，除了外表有燒焦的痕跡，杯子拿起來還傳出冰塊晃動撞擊聲，讓人驚嘆不已，歷經如此嚴重的或燒車，Stanley還能有如此絕佳的保冰效果，意外成為最佳行銷。
但近日Stanley美國官網發出召回公告，公告內表示，Stanley 1913 與美國消費品安全委員會 (CPSC) 合作，召回 Switchback（12 盎司和 16 盎司）和 Trigger Action （12 盎司、16 盎司和 20 盎司）旅行杯，事件的起因在於蓋子螺紋在暴露時可能會收縮加熱和扭轉，導致蓋子在使用過程中脫落，造成燒傷危險。 建議目前擁有 Switchback 或 Trigger Action 旅行杯的客戶立即停止使用，並完成免費更換杯蓋。
根據報導，截至目前，全球已報告91起杯蓋脫落事件，其中38人因此受傷，11人需要接受治療。產品於2016年6月至2024年12月期間在各大零售商銷售消費者可通過檢查杯底的產品識別碼來確認是否屬於召回範圍。
🟡官方提醒，民眾可以在杯底下方檢查產品識別號碼，官方公告受影響的產品序號如下：
📍Switchback 12 盎司和 16 盎司產品識別號：20-01437、20-01436、20-02211
📍Trigger Action 12 盎司、16 盎司和 20 盎司：20-02033、20-02779、20-02825、20-02030、20-02745、20-02957、20-02034、20-02746