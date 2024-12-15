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本月14日，屏東東港華僑市場發生鬥毆事件，2名攤位主疑似因機車停放問題爭吵，最後演變成現場7人大亂鬥，過程中有人拿塑膠椅揮打，其中1名女子疑受傷昏倒，警方獲報後趕抵，全案訊後7人依涉犯《妨害秩序罪》及《傷害罪》，移送地檢署偵辦。據了解，60歲的劉姓男子、54歲周姓女子均在市場擺攤，昨天中午左右，雙方疑似因機車停放問題大吵，之後劉男的妻女、周女的員工紛紛加入戰局，現場發生7人大混戰，在用餐區前大打出手，甚至有人揮舞塑膠椅攻擊，彼此互嗆三字經等，其中1名女子因受傷倒地，其他人也受輕傷。東港分局獲報後，迅速派遣警力趕抵現場，雖然雙方已無打架情事，但仍通通被警方帶回偵訊，訊後依法移送偵辦。