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日本「令和怪物」佐佐木朗希挑戰大聯盟掀起風潮，各球隊為了爭奪這位23歲天才投手展開激烈競爭。根據日本棒球名將落合博滿的分析，佐佐木的最終落腳處將取決於球隊提供的發展計畫與地域環境，而非單純的簽約金額。在15日播出的TBS電視台《Sunday Morning》中，落合博滿針對佐佐木朗希挑戰大聯盟的情況給出專業見解，他表示：「這種事情交給球團負責就好了，30支球隊應該都想要他。」落合博滿強調，球團管理層是決策的核心，總教練的意見影響有限，「就算主帥再怎麼想要他，也不是說想就能拿下來的，這是球團的專業工作。」落合進一步分析，簽約金額差異並非此次競爭的關鍵，「重點在於球隊如何計畫培養佐佐木，以及所在地的環境是否適合他的成長。這些才是關鍵。」他指出，大聯盟球隊普遍能提供相近的簽約金，真正影響選擇的是球隊如何幫助佐佐木適應全新的職業環境。佐佐木朗希的入札程序於10日正式啟動，談判期將持續至2025年1月24日。在這段期間，來自美國職棒30支球隊的競爭將逐步升溫，各隊的培養計畫與環境設施將成為決勝因素。