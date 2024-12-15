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日本傳奇球星鈴木一朗以大聯盟通算3089支安打名留史冊，被視為2025年美國棒球名人堂的熱門候選人之一。近日，他的前隊友David Aardsma在大聯盟《SiriusXM》廣播節目中，讚揚一朗卓越的適應能力，揭露這位傳奇打者在大聯盟屹立不搖的背後奧秘。Aardsma透露，即使各隊都在深入研究鈴木一朗的打法，他仍能穩定敲出安打，他形容道：「一朗的準備、練習量和用腦的程度遠超過其他人。他是我合作過的球員中，即時調整能力最快的人。」Aardsma強調，有些打者可能會等待特定球種，但鈴木一朗能快速修正，即便對手預測到他的意圖，他仍能擊出理想的球：「他的應變力令人難以置信。」Aardsma還將鈴木一朗與其他著名打者進行比較。他提到：「像Barry Bonds是用力量打擊，強行將球打到自己想要的區域。至於Manny Ramirez則是相當有耐心，耐心等待他想要的球，一直到打出全壘打為止，但一朗完全不同，他依靠靈活性與應變力稱霸大聯盟。」鈴木一朗的成功秘訣在於他的即時應變能力與頭腦結合，Aardsma指出：「一朗與其他打者的特長不同，將腦力運用到極致，在競爭激烈的大聯盟中打造了持續穩定的表現，一朗的打法充滿靈活性，他不斷地適應、修正，而當你回過神時，他已經站在一壘了」