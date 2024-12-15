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▲牡丹社事件館帶領觀者走進時光廊道了解歷史事件始末。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府與牡丹鄉公所共同設立的牡丹社事件館揭幕，首場活動由牡丹鄉安藤及高士部落共同演繹牡丹社事件舞台劇，為新館開展儀式掀開序幕。縣長周春米表示，館內設有三大展區與四大主題，全面重現牡丹社事件，透過展覽促進觀眾對當地歷史及文化資產的了解，並重新思考這段歷史帶來的啟發與反思。周春米強調，牡丹社事件對台灣近代史的深遠影響，並指出「歷史必須被銘記，讓我們從歷史的教訓中學習團結合作、愛與和平，以及勇敢面對未來的力量。」為慶祝牡丹社事件150週年，縣府計劃自5月至12月舉辦多項紀念活動，包括石門古戰場史蹟碑揭牌、繪本及特色教學成果展、傳統競技、風域祭、國際交流講座及走讀等，透過各種生態、文化及產業體驗，讓居民更加了解牡丹社事件的歷史脈絡。牡丹社事件館的三大展區分別為「走進歷史」、「島嶼南方」與「事件歷程」，再加上「對話反省」的篇章，旨在記錄與回顧牡丹社事件的經過，讓觀眾如同回到150年前的歷史現場，深入探究事件的起源及後續影響。館方希望藉此創建一個促進歷史教育與文化傳承的空間，增進對屏東及台灣的認識。