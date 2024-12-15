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▲李珠珢在場邊與小朋友互動，眼神散發滿滿母愛。（圖／YouTube）

▲小粉絲選擇了隊友手中的禮物，李珠珢笑翻在地。（圖／YouTube）

▲李珠珢身穿紅色格紋套裝，整個人宛如聖誕小精靈，電暈一票粉絲。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢疑似跳舞的動作太大，衣服一度下滑。（圖／emperorphoto3 IG）

韓國啦啦隊女神李珠珢日前退出南韓職棒起亞虎啦啦隊，與原先的經紀公司APEX解約後，便鮮少公開露面，社群上的貼文也停留在上個月底，許多粉絲只好挖出以前的影片來重溫。近日，有1段李珠珢在場邊與小粉絲互動的畫面流出，可愛的哄娃視角令大批粉絲全融化，直呼：「根本就是天使！」畫面中李珠珢身穿短版白襯衫搭配水藍色蝴蝶結，頭上綁著同色系髮飾，看起來相當甜美可愛，當她在場邊見到小粉絲時，立刻蹲下與小朋友互動，眼神裡還不時露出寵溺的眼神。此外，李珠珢手上還拿著2個小玩具讓小粉絲選，沒想到對方竟選擇隊友的禮物，讓李珠珢當場笑翻，心碎地不斷拍手。畫面曝光後，瞬間融化大批粉絲，紛紛留言表示：「這娶回家一定可以」、「她太可愛了」、「以後感覺就是好媽媽」、「女神和小朋友的靈魂同樣純潔同樣可愛。」還有粉絲喊話：「我可以當小孩嗎？」而日前還有粉絲挖出李珠珢過去在球場上化身聖誕小精靈，賣力應援的片段，俏皮又帶著一絲性感的模樣電暈一票粉絲，然而因舞蹈動作太大，她衣服上的領口還一度下滑，讓不少粉絲看了緊張一下。