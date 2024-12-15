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▲酷在綠島朝日溫泉遇到歐美遊客，對方說出名言「每個國家總有文化差異」，且當地溫泉的衛浴環境，其實不比其他亞洲國家差。（圖／翻攝YT@酷的夢）

▲酷愛上澎湖炸棗，更大讚比地瓜球好吃太多，不解為何知名度不高。（圖／翻攝YT@酷的夢）

▲小琉球拍照景點「網美老木」熱情阿伯狂教拍照姿勢。（圖／翻攝YT@酷的夢）

台灣有好幾個知名離島，每個地方都有屬於自己獨特的文化與景點，是多數外國旅客較難到訪的秘境。常拍攝台灣景點的法國籍YouTuber「酷的夢」，近期東奔西走暢玩「5大離島」，想一探是否真如台灣人所言「飛離島不如出國玩」，結果過程中遇上了許多驚奇趣事，各地都有獨特的優點存在，而最好玩離島也曝光了。法國籍YouTuber「酷的夢」最近上傳一支全新影片，前往台灣各地的知名離島，包含，酷前往當地知名、特殊景點實際體驗，而蘭嶼則是因為先前颱風接連襲台，因此無法完成拍攝。影片中酷東奔西走，依序從本島飛往綠島、馬祖、金門、澎湖，並搭船去小琉球，並在當地與許多在地人都有超有趣互動，也統整出了當地特色：當地冰店老闆超熱情，特色海草冰、擲筊聖杯享折扣。潛水寄送海底明信片、石頭景點。朝日溫泉世界唯三海底溫泉，溫泉水煮食物味道沒差太多。240大砲連非台灣人無法進入參觀，人頭真的可以塞入大砲管。因為跨海運費，媽祖超商價格比本島貴約1成。「馬祖漢堡」繼光餅台灣本島吃不到的特殊口感。合泉購物中心「蛋香餅」、炒泡麵味道相當不錯。獅山砲陣地可以摸到真正砲彈、看砲操。小金門打水槍。因為遊客太多，酷被拍片被認出來尷尬癌大發作。拍照景點「網美老木」熱情阿伯狂教拍照姿勢。小琉球鹿粼園區梅花鹿超可愛。11月到訪風很大。澎湖貓咪超多。歌仔戲、廟會活動超熱鬧，意外吃到澎湖特產「炸棗」。愛上炸棗，比地瓜球好吃太多。影片尾聲酷也發揮作歌功力，寫出「離島之歌」，歌詞也大讚各離島的美麗支出，但也苦笑「什麼都貴到好想哭」，酷的影片上架之後，觀看數短短1天不到就飆破57萬，最後酷也認為最佳離島就是小琉球。不少台灣網友看完之後，也忍不住驚呼「為什麼酷都可以把這些景點玩得很好玩啊」、「國旅年度最佳宣傳片就是這部了」、「看完都想飛去離島玩了」。