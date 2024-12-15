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▲根據ESPN知名記者Shams Charania報導，金州勇士和布魯克林籃網完成交易，勇士用DeAnthony Melton加上3個次輪選秀權與籃網換得Dennis Schroder加上1個次輪選秀權的交易。（圖／美聯社／達志影像）

▲邁阿密熱火一哥Jimmy Butler和勇士之間的交易傳聞，成為球迷與媒體熱議焦點。（圖／美聯社／達志影像）

為了奪冠，為了幫助Stephen Curry進攻端穩定輸出，更為了解決第二持球點和單打能力不足問題，勇士終於出手拿下籃網31歲後衛Dennis Schroder。勇士用賽季報銷後衛De’Anthony Melton+三個次輪籤，從籃網換來Dennis Schroder+一個次輪籤。Dennis Schroder今年球季場均18.4分、6.6助攻，三分命中率3成87，投籃命中率4成52，其中助攻生涯最高，三分命中率和投籃命中率都是近五年賽季最高。這筆交易有幾個影響和背景：1、De’Anthony Melton和Dennis Schroder都是到期合約，兩人薪資都接近1300萬美元，雙方都沒有負擔。但可以看做是籃網傳球助攻勇士戰力升級。2、勇士迫切需要一個第二持球點和板凳控球，能單打、會突破、有水準以上進攻火力。目前勇士手裡的牌功能都太單一，Buddy Hield是純射手，Moses Moody還是太嫩，Jonathan Kuminga投籃+籃下終結能力還是很不穩，Brandin Podziemski根本沒有投籃和穩定進攻能力。3、接下來Brandin Podziemski持球時間和戰術角色都會被削減，不管Steve Kerr有多喜歡用他。其實就是我一再強調的，不是Brandin Podziemski有多出色好用，而是Steve Kerr手裡沒有更好的牌可以打。4、勇士奪冠陣容不足問題並沒有解決，勇士仍需要一名夠分量球星，Dennis Schroder只能紓緩進攻和得分問題，但已經是現階段勇士最漂亮補強和出手。5、你不得不佩服勇士管理階層，人家都能空手入白刃，用不能打到期合約換一個能打，場均18.4分+6.6助攻後衛，也是到期合約，不會帶來薪資負擔。6、岔個題外話，湖人總管Rob Pelinka真的無能，兩年來送不走D’Angelo Russell，卡在那裡近兩年，球隊陣容動彈不得，磨到D’Angelo Russell心生不滿不會打球，湖人輸球+Russell沮喪+球隊陣容卡死+毫無改變+失去激情。7、Dennis Schroder到勇士報到，對Stephen Curry不在場上時的持球、突破、進攻、單打會帶來幫助，創造更多火花和戰術變化。8、勇士應該還會有補強小動作，但很難有大動作，這支勇士不需要傷筋動骨，把焦點放在熱火Jimmy Butler身上，儘管士官長很美，Stephen Curry+Jimmy Butler可能絕配，但勇士可能沒有這種奪冠夢幻豪情。除非勇士老闆下令：不計代價拿下士官長。NBA天下還沒有大變，但正在開始改變，勇士按下爭冠鍵就是助燃劑，接下來球迷等著接招，自由市場交易，瘋狂即將開始。