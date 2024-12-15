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芝加哥小熊隊日籍強投今永昇太在大聯盟菜鳥球季，繳出15勝3敗，防禦率2.91亮眼成績單。他不僅打破日本左投石井一久單季14勝紀錄，也成為小熊王牌。雖然未能追平大聯盟日本投手首年16勝紀錄（2012年達比修有、2016年前田健太），但他在9月4日對戰匹茲堡海盜隊，投出7局無安打後退場，完成日本投手首次的接力無安打比賽。今永昇太登板先發幾乎是贏球保證。小熊在他的前7場登板全勝，整季今永登板的比賽戰績為23勝6敗。考量到小熊戰績83勝79敗，等於今永昇太一人為球隊帶來多場勝利。此外，今永昇太前9場先發出賽，防禦率是極為誇張的0.84，超越1981年道奇隊Fernando Valenzuela的0.91，創下自1913年以來的最佳紀錄。今永昇太直球平均速度為92英里（約148公里），低於大聯盟平均的94英里，但他的直球卻擁有聯盟最頂級的旋轉效率（98.8%）。對打者來說，他的直球宛如有漂浮效果，尤其是投向高角度時，「上飄感」更為明顯。即便今永昇太身高178公分，比大聯盟平均矮了10公分，出手點也低於聯盟平均，但善用高角度直球讓他在與打者對決時佔上風。另外，今永昇太速球的強大威脅性，也連帶提升變速球效果，讓他能夠用變速球保護速球，達到讓打者出局目的。三振/四壞比： 6.21，（聯盟第1）每局平均投球數： 14.94，（聯盟第2）四壞保送率： 1.45，（聯盟第2）WHIP（每局被上壘率）： 1.02，（聯盟第3）