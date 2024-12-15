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▲美國是台灣最大軍售國。（示意圖圖／記者呂炯昌攝 ）

▲川普多次指責台灣「偷走」美國的晶片產業，並提出對台灣關鍵晶片出口徵收關稅的建議。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統當選人川普在第一任期時，透過增加對台灣的軍售以及提高外交訪問層級來加強對台支持。但隨著川普對台灣的態度轉向，使台灣逐漸「猜不透」，外媒指出，台灣面對「川普2.0」時，除了增加軍費之外，也必須加強宣傳教育，說明台灣對美國的重要價值。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在第一任期時，被廣泛視為對台灣友善，透過增加對台灣的軍售以及提升外交訪問層級來加強對台支持。但這樣的善意在2024美國總統大選的競選活動中卻蕩然無存，川普多次聲稱台灣應該為美國的「保護」支付更多費用，並指責台灣「偷走了」美國的晶片產業。報導指出，如今川普贏得歷史性的政治回歸，台灣正為可能與美國這個最重要的安全保證國建立更為波動的關係做好心理準備。前台灣國安會議諮詢委員、陳明祺教授表示，「我認為大多數人感到焦慮，因為川普的不可預測性，我們無法確定台灣在他第二任期內會更安全還是更危險。」觀察家認為，可以確定的是，台灣將不得不花更多錢在自我防衛上，並加強與川普政府的互動，以鞏固美國的支持。專家認為，台灣將密切關注川普的外交政策和國防任命、他對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，以及他對盟友的要求，從中尋找未來雙邊關係的線索。隨著北京加大對台灣的軍事恐嚇，幾乎每天派遣戰機軍艦靠近台灣，還有展開大規模演習，台美關係的風險將比以往任何時候還要高。但可以肯定的是，川普對台灣的支持力度不如美國總統拜登。拜登過去多次表示，如果中國攻擊台灣，美國願意進行軍事干預，儘管白宮隨後會淡化他的言論。長期以來，美國對台灣可能遭受中國入侵的反應採取「戰略模糊」的政策。然而，川普將這種模糊性提升到了另一個層次。曾在川普與拜登政府任職的前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮表示，「美國與台灣的國家安全利益有很大的重疊，但美國不可能比台灣更希望幫助台灣自己，這是最基本的原則。」目前美國已經是台灣最大的武器供應國。台灣長期向美國採購武器與軍事裝備，目前仍有200多億美元訂單等待交付，近年更持續增加國防預算。台灣近年來也不斷增加國防預算。事實上，台灣政府今年提出的軍事預算已經打破紀錄，占整體經濟總量2.5%左右，但仍遠低於川普認為應該達到的10%。報導指出，大幅增加國防支出，對台灣總統賴清德來說，可能在政治上極具挑戰性，因為他的政黨在立法院並未擁有多數席次。而10%的支出比例將使台灣成為全球軍事開支比例最高的國家之一，約為美國相對經濟規模軍事支出的三倍。除此之外，川普多次指責台灣「偷走」美國的晶片產業，並提出對台灣關鍵晶片出口徵收關稅的建議。這些言論引發了對台灣可能需加快將關鍵晶片供應鏈移至美國的擔憂。但此舉可能影響台灣的經濟安全，摧毀所謂保護台灣免於北京入侵的「矽盾」（silicon shield）。中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈向CNN表示，儘管對台灣晶片出口徵收關稅的影響有限，但潛在的政策轉變可能對產業造成巨大衝擊，「如果川普對晶片供應鏈採取行動，包括更嚴格的出口管制，那可能對台灣造成很大影響。」路透社先前報導，美國已經下令台積電，停止向中國客戶出口先進晶片。台積電聲明不會針對「市場傳言」置評；美國商務部拒絕發表評論。分析人士指出，隨著川普展開第二任期，台灣的晶片企業需要加強外展與教育工作，以降低風險。一名曾在川普第一任內擔任商務部資深官員的人士告訴CNN，「對於台灣的半導體產業，他們的工作顯然不輕鬆，他們需要審視自己，並告訴美國人我們為什麼是值得信賴的夥伴，我們的技術為什麼優於中國，還有為什麼你們可以依賴我們。」