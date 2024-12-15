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▲吳青峰不管自己演出或是和蘇打綠合演開唱，總是會引起粉絲搶票，想要欣賞他的現場丰采並不容易。（圖／摘自吳青峰FB）

▲吳青峰的跨年小型表演，成為網友搶票的話題焦點。（圖／緒風提供）

今年跨年的音樂活動很多，吳青峰也趕在明年2月與蘇打綠合體回台北小巨蛋舉辦《二十年一刻》巡演前，先在女巫店連唱6場，與老班底陳君豪、小洋、屠衡與Ocean輪番上陣，還預告這個名叫《如果在冬夜，一個旅人》的演出，因為是在冬夜，所以曲目會很冷門，不會有熱門歌曲，要有心理準備的人再來參加。想不到他號召力還是強大，今（15日）開跑的答題購票環節，不是有人題目答不出來、「不及格」等答完票都搶光，就是有人題是答對了，但搶票手速比不過其他人，依舊一場空。近來包括劉德華、周杰倫、張惠妹等的演唱會，門票都在開賣沒多久迅速完售，有些人認為必須採取特殊措施不讓黃牛有機會搶走大量門票、炒價格，像是實名制等方式都可以。而這次吳青峰的《 如果在冬夜，一個旅人》，則是開放兩階段搶票，第一階段實名制抽籤，下一階段是答題購票，不少人覺得自己的手氣不夠好，又對他夠了解，因此選擇參加今天開跑的答題購票，想不到不光是要答題正確，速度也要快，不然答完還是只能看到票被搶光，有網友就在社群網站上嘆道：「一分鐘秒殺。為什麼你們大家答題那麼快啦」有趣的是，在網上也早有「題庫」，讓有心搶票的吳青峰粉絲們先「惡補」，因此有人就很快答完題目順利搶到票，但有人自曝此此「高考」不及格，答完題目看到票還是都被搶光。也有人覺得題目太簡單，還問道：「說好的50題呢？」更有人透露，不管是蘇打綠還是吳青峰，只要考試，每場的考題都不一樣，顯然無法光靠一個題庫就搞定，還是得對他們有相當的熱愛與了解才行。此次搶票考題的範圍也頗廣，從吳青峰出道的第一首單曲是哪首歌，到他的貓室友的名字，或是某張專輯沒有收錄選項中的哪一首歌，到選項中的人哪位沒參與到他的《馬拉美的星期二》專輯等，粉絲或者不覺得有太高難度，但如果只是想湊熱鬧來買票，應該很難進入到最後搶購的環節，也算是能確保多數進場的觀眾都是想要欣賞他表演的方法。吳青峰《 如果在冬夜，一個旅人》將在女巫店從本月23日起開始演出，接著25日、28日、31日都有場次，再唱到明年的1月3日、6日，陪觀眾揮別2024、進入2025。