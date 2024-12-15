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台中市政府持續檢討易肇事及易壅塞路口，北區中清路一段與五權路口，因公車停靠後即內切至最內側車道左轉，導致中清路右轉車輛無法即時切入右轉車道，造成車流交織及事故，交通局對症下藥，調整公車路線及輔助標誌設施，並退縮分隔島及行穿線設置有庇護島，減少路段中車輛交織，提升行車安全及紓解效率，近日行經的用路人很有感表示，「交通不打結，不用擔心陷入車陣了」。交通局長葉昭甫指出，改善交通安全，除了用路人守法，相關交通設施調整措施更能讓交通順暢，交通局10月中旬已與建設局配合在北區中清路與五義街口，退縮分隔島及行穿線設置有庇護島，並於號誌設置前方道路車道預告標誌，還在中清路一段增設公車停靠區，將原「台中二中」站點欲左轉五權路的公車路線遷移至此處，調整中清路與五權路口右轉車道的禁止變換車道線長度，警察局也於該路口設置科技執法，改善易壅塞及易肇事情形。交通局表示，「設置車道指示標誌，讓駕駛人進入路段前即可得知前方車道行向」提醒用路人能提前變換車道，避免於路口處變換車道阻塞交通，另調整「台中二中」公車停靠路線，使欲左轉往光大里站路線車輛得於太平路前先行變換至內側車道，減少中清路(太平路至五權路段)車道間車流交織壓力，增設車道指示標誌及調整公車停靠站點後，有效改善下班尖峰時段，中清路欲左(右)轉車輛，在變換車道交織時造成的等候車流堵塞。葉昭甫說，針對台中市易肇事及易壅塞路口，評估進行改善駕駛人未依車道標線規定行駛情形，除設置車道指示標誌外，也調整路口禁止變換車道線長度，協請警察局辦理科技執法，以規勸駕駛人依規劃車道方向行駛，改善未依車道行使問題。未來將持續檢視台中市各重要路段車流行進狀況，與警察局一同辦理後續指示標誌及車道配置調整，改善車輛未依車道規定行駛情形，從工程面、執法面雙管齊下，持續滾動式檢視其他交通事故熱區進行預警改善。交通局指出，交通局積極盤點學校、醫院、公共場所、交通場站與商圈周邊路口等行人量大路口辦理現勘，達成共識後辦理改善，截至11月，行人友善設施已設置2,139處行人號誌(包含29處放大型行人燈)、138處行人專用時相、403處行人早開時相、庇護島258處、退縮行穿線167處、綠斑馬768處及標線型人行道181處，將持續優化道路交通狀況，適時調整交通管制措施，提供良好用路環境。