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▲陳妍希時隔8月個發文，轉發何潤東執導新戲《不如海邊吹吹風》的宣傳貼文。（圖／陳妍希臉書）

▲陳妍希（左）在陸劇《但願人長久》中飾演一代歌后鄧麗君（右），但卻遭到外界砲轟造型大翻車，還有毒舌網友表示：「哪裡像？」（圖／官方微博、資料照）

女星陳妍希與中國男星陳曉結婚8年，婚後頻傳婚變，本月7日陳妍希在微博透露爸爸離世的消息，近日她也緊急飛回台北奔喪，然而卻因老公陳曉卻沒一起陪同，反而照常飛去工作，引發熱議。8個月沒在臉書發文的她，今（15）日罕見轉發男星何潤東執導新戲《不如海邊吹吹風》的宣傳貼文，寫下：「希望大家都能得到溫暖！」台灣粉絲也紛紛在留言區喊話：「台灣永遠是你最堅強的後盾。」陳妍希繼今年4月3日在臉書發文關心台灣地震後，已經8個月沒有更新動態，今日稍早她轉發由男星何潤東執導的新劇《不如海邊吹吹風》劇組宣傳貼文，寫下：「支持東哥新戲，希望大家都能得到溫暖。」並附上橘色愛心。貼文曝光後，許多粉絲紛紛湧入留言區給陳妍希加油打氣：「支持您，鄧麗君」、「加油」、「妍希加油，不管外面多少風風雨雨，台灣永遠是你最堅強的後盾，女人還是靠自己比較實在，你是我們永遠的寶貝。」事實上，陳妍希與何潤東2018年曾合作陸劇《但願人長久》，陳妍希飾演一代巨星鄧麗君，何潤東則飾演鄧麗君一生中的最愛，兩人在劇中有許多精彩對手戲。然而陳妍希當時在劇中的造型卻引發外界吐槽，認為與鄧麗君一點都不像，甚至有人毒舌直言：「大翻車了吧！」