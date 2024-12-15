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韓國國會昨通過總統尹錫悅彈劾案，台灣民眾黨今（15）日表示，各國都應珍視得來不易的民主制度，也呼籲執政的民主進步黨應深刻警惕，不要繼續以威權心態與作為傷害台灣民主。民眾黨今也再度針對民進黨立院黨團「戒嚴文」爭議指出，台灣的自由民主體制是經過血淚爭取而來，不應輕易被踐踏。台灣經歷長期的戒嚴，許多民主前輩前仆後繼，以生命、自由、青春所爭取來的民主自由的台灣，朝野各黨也應該共同守護。但執政黨發文附和韓國戒嚴令，「事後沒有認錯、沒有道歉，此舉嚴重已傷害台灣的民主價值與國際形象」。民眾黨質疑，民進黨以反威權起家，卻附和戒嚴，難道想藉著掌握權力而恐嚇台灣人民嗎？民眾黨也批評，民進黨以民主進步為名，包裝威權思想的心態畢露無遺，對於在野黨的合理監督，動輒貼上聯共亂台的抹紅標籤，在國會亦不斷以暴力手段癱瘓議事。呼籲身兼執政黨主席與國家元首的賴清德，應該為此公開道歉。