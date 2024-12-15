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睽違36年，大甲鎮瀾宮舉辦為期9天的「重修慶成祈安七朝清醮大典」，於大甲體育場玉皇壇主壇進行普度法會，現場有一條造價上百萬的「烏魚子龍」，未料，普渡尚未結束卻傳出「烏魚子龍」的「龍鱗」竟遭民眾拔光，讓許多網友痛批「太沒水準了」。對此，廟方大氣回應表示「活動圓滿就好」。據了解，此次普度法會，現場各式普品供品超過8000份，還有造價百萬的「烏魚子龍」，全身「龍鱗」由烏魚子貼滿，場面相當盛大。而15日是普度法會最後一天，卻傳出尚未結束，就有民眾拔光「烏魚子龍」，更有網友氣憤指出「看到有人一口氣裝了10袋以上」，大呼實在沒水準。事實上，活動現場供品待法會結束，就會開放給信徒自行領取，只不過有民眾先偷跑，將「龍鱗」拔光帶回家。對此警方表示，目前未接獲相關報案，但呼籲民眾參與宗教活動應自重，切勿趁機占便宜或破壞儀式。廟方也大氣回應「活動圓滿就好」。據悉，大甲鎮瀾宮於民國77年間，曾舉行過1次「七朝清醮」酬謝神明，3年前廟宇整修、於今年重修落啟，因此時隔36年，再度舉辦為期9天的「重修慶成祈安七朝清醮大典」。