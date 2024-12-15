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▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣YT頻道）

▲Vicky（左）在節目中氣到血壓飆高。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

女星黃小柔和Vicky兩人日前在綜藝節目《小姐不熙娣》控訴兩位後輩女星非常沒有禮貌，不僅霸佔對號座座位還堅持不讓座，後續被網友視為是在影射啦啦隊女神林襄和林穎樂，對此黃小柔曖昧回應：「要問Vicky姐。」讓爭議持續延燒，如今Vicky也發聲喊道：「是誰真的不重要！重要的是禮貌問題。」黃小柔日前和Vicky在綜藝節目《小姐不熙娣》爆料，指控2名女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，在黃小柔出言提醒過後更冷回：「那邊還有空位。」讓Vicky氣到血壓飆升，而黃小柔也在節目中生氣喊道：「這個小朋友怎麼這麼沒禮貌。」對此不少網友紛紛臆測黃小柔口中的兩名後輩藝人，就是啦啦隊女神林襄、林穎樂。該起事件迅速在網路上發酵，對此林襄經紀人氣憤反駁：「林襄是我認識的藝人中最有禮貌的女孩！」經紀公司更是火速祭出聲明，強調「林襄未曾被共同出外景之藝人朋友，徵詢讓座問題，所以我們不願隨之起舞」。而根據《ETtoday新聞雲》報導，Vicky今（15）日稍早也發聲回應，希望大家將重點放在禮貌問題上：「是誰真的不重要！重要的是禮貌問題。因為我當下不是以前輩的心態看待這件事情，我只是覺得如果是我女兒，我真的會很生氣！」