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立法院內政委員會明（15）日排審《選罷法》修法「+1」版本，也就是「罷免票數須比得票數多一票」，力拚在本會期結束前，於院會表決三讀通過。國民黨團總召傅崐萁已揚言要在明天送出委員會，國民黨團內政委員會、民進黨團都祭出甲級動員因應，已可預見將爆發激烈衝突。國民黨為反制明年2月大罷免潮，提出兩大《選罷法》修正草案，分別為連署罷免須附身分證的「連署加嚴」，以及罷免票數須比得票數多一票的「選罷法加一」的兩大方向。立法院第11屆第2會期將延會至明年1月21日結束。國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩明天第三度排審「選罷法加一」闖關，明定會議時間為上午九時至議程處理完竣。目前「連署加嚴」版本已經過了一個月協商冷凍期，隨時都能在院會表決三讀；而「選罷法加一」修法則要力拚明天送出委員會，才能在韓國瑜明年1月18日赴美前，度過一個月的協商冷凍期並在院會表決三讀。相對的，民進黨若能在16日擋下此法，形同在這個會期中不再需處理「選罷法加一」的問題。內政委員會曾於11月20日、12月5日，兩度排審選罷法修正草案。民進黨團在11月20日搶占主席台，朝野爆推擠衝突，會議空轉一天。12月5日，朝野立委未發生衝突，但民進黨立委則不斷提出會議詢問、冗長發言，拖延時間，最後會議僅完成詢答及宣讀條文。傅崐萁已揚言要在明天送出委員會，國民黨內政委員會已祭出甲動，民進黨團也甲級動員全面因應。不過，由於民眾黨僅支持「連署加嚴」，並不支持「選罷法加一」，因此傅崐萁要求明日排審，其實也是在觀測民眾黨的態度。可以預見的事，明天內政委員會將再爆發激烈衝突。據悉，由於民進黨有總預算案不得不過的壓力，加上國民黨手中握有排案權，國民黨不排除在本會期最後一次院會的討論事項，將《憲法訴訟法》、《選罷法》、《財劃法》等具高度政治敏感性的法案，排在總預算案之前，狹持民進黨若再杯葛議事，議程恐難處理至總預算案，讓民進黨陷入兩難。