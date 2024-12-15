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▲蔡秀彬被綁架，意外搶走綁匪的變聲電話，用那隻電話來逼政治聯姻的柳演錫跟她離婚。（圖／翻攝自Netflix）

40歲韓星柳演錫和30歲蔡秀彬搭檔主演《現在撥打的電話》，劇中柳演錫飾演不苟言笑的總統發言人，雖然表面上看似對蔡秀彬不在乎，但其實對妻子相當保護，最新一集中，他得知蔡秀彬滾下山崖，緊張的模樣流露出對妻子的愛，6分鐘對話也讓觀眾佩服喊，「拜託給他大賞！」《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演，講述一段政治聯姻，彼此毫無交集的「櫥窗夫婦」，蔡秀彬飾演的洪熙珠，是青雲日報會長的繼女，為了保有得來不易的地位，從小被媽媽逼假裝患有選擇性緘默症，是一位出色的手語翻譯，因為一通詐騙電話，開始了與白司彥（柳演錫 飾）的浪漫愛情。最新一集中，柳演錫和蔡秀彬一同出席活動，蔡秀彬卻意外墜落山谷，情急之下，她只能用手中那隻恐嚇犯的變聲電話撥出，柳演錫也早就知道這支電話是妻子在使用，短短6分鐘，他先是詢問妻子的位置，接著眼神流露出擔心神情，但卻又得故作堅強，情緒轉折讓觀眾大讚，「給他一座大賞吧」、「這段封神了」、「別人的老公就是不讓人失望」。