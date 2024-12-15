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台灣羽球金牌男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在2024年BWF年終總決賽小組賽最終戰，以22：24、12：21不敵馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，無緣晉級4強，李洋的選手生涯也正式劃下句點。賽後李洋落淚感性告別羽球場，隨後他在社群媒體發文，用幽默方式向粉絲說再見，「所以我決定...再告訴大家一次，我真的退役了！」卸下選手身分後，李洋將專注於教職，把多年累積的比賽經驗傳承給下一代。在收拾完情緒後，李洋今日在IG發文，用詼諧的方式向支持他的粉絲致謝，透露自己面對退役決定的心情。李洋寫道：「這陣子有許多人告訴我不要退役，打完年終賽我找到羽球新的魅力，所以我決定…再告訴大家一次，我真的退役了！」李洋表示：「希望這個玩笑大家不要生氣，希望大家記得我是笑著離開我深愛的羽球場的，希望大家未來有緣相會，羽球選手李洋正式下台一鞠躬！」BWF官方Instagram日前也分享了李洋賽後深深鞠躬致意的影片，還包括他與搭檔王齊麟合比愛心、最後對著鏡頭微笑揮手道別的畫面，並發文寫道：「See you again」，還特別加上中文：「下課了！」