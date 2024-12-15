我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國國會在14日時通過韓國總統尹錫悅的彈劾案，他也在當晚被停止總統職務，並由國務總理韓悳洙代理。不過韓國經歷政治巨變，相較於國內吵得沸沸揚揚，北韓仍靜悄悄，至今未做出任何報導，與2016年時任韓國總統朴槿惠彈劾案形成鮮明對比。根據韓聯社報導，截至15日上午9時（台灣時間8時），包括對外媒體「朝中社」以及供北韓居民閱讀的「勞動新聞」等北韓官方媒體，皆未針對尹錫悅彈劾案通過的消息做出任何報導。北韓這一冷處理的方式，與2016年朴槿惠彈劾案在國會通過時的快速反應形成對比。2016年12月9日，朴槿惠彈劾案通過後，北韓宣傳媒體「由我們民族自己」（Uriminzokkiri）僅在約4小時內，於同日傍晚進行報導。同日晚上9時左右，「由我們民族自己」》的網站還刊登了一篇以「朴槿惠彈劾案於國會通過，喪失總統權限」為標題的朝中社相關文章。報導指出，北韓此次在報導上的態度轉變，可能與其近來將兩韓關係定位為「敵對的兩國關係」有關，顯示其有意與韓國保持距離的戰略考量。此外，也可能是基於避免不必要刺激韓國的判斷。在向俄羅斯派遣大規模特種部隊的當下，北韓或許也不希望因為兩韓緊張局勢升溫而承受更多壓力。尹錫悅在3日深夜宣布進入緊急戒嚴狀態以來，北韓保持沉默超過一週，直到11日才首次報導相關消息，且採用了引用韓國媒體或外國媒體報導的方式，展現出謹慎的態度。