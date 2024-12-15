我是廣告 請繼續往下閱讀

14日上午，嘉義阿里山小火車發生意外事故，一名55歲女子因拍照疑似誤闖軌道區，遭列車擦撞導致左腳骨折。對此，阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，將依法重罰該民眾，帶團的旅行社也將給予禁止申請進入眠月線必經之阿里山一葉蘭保留區權利1年。當時該女子背對著火車方向拍照，未料卻被列車擦撞摔倒，現場有民眾見到這一幕大聲尖叫。嘉義開往阿里山火車，行經25公里330公尺處（第1觀景臺），發現有民眾違規進入軌道區，經列車鳴笛示警，仍與1位拍照民眾發生擦撞，造成民眾左腳受傷。列車立即緊急煞車，列車長請有救護經驗之乘客協助簡易包紮後，列車退行至樟腦寮車站，將傷患送至樟腦寮平交道等待救護車後送治療。列車延誤約60分鐘，影響乘客62位。對此，林鐵處表示，將依鐵路法給予該民眾重罰外，該民眾是參加「夢想國際旅行社」帶團活動，經查，「夢想國際旅行社」之前亦曾有帶團違法行走林鐵軌道經工作人員勸導不聽前科，此次帶團行走軌道並放任團員於軌道區域四散拍照無人管控示警，置團員安危於不顧，除予以強烈譴責外，並已協請林業保育署嘉義分署給予禁止申請進入眠月線必的阿里山一葉蘭保留區權利一年。本處另將行文交通部觀光署查處該旅行社行政責任，並依規定給予嚴懲。