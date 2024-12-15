我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《劍與遠征：啟程》憑藉原IP的人氣，搭配絕美場景和故事線拓展，成功擄獲玩家芳心。（圖／《劍與遠征：啟程》官網）

▲《劍與遠征：啟程》場景美感的細節琢磨、與情節進展密切相關的環境，打造出沈浸式的遊戲體驗。（圖／《劍與遠征：啟程》提供）

2024年即將結束，今年在家機遊戲市場沒有太多大作，相較之下，商機不斷的手遊市場則是大放異彩，除了老牌IP《原神》、《崩壞：星穹鐵道》依舊維持高人氣，2024則有《鳴潮》、《絕區零》等手遊創造海量話題，Apple 日前揭曉 2024 年 App Store Awards 獲獎名單，《劍與遠征：啟程》擊敗《The WereCleaner》和 《絕區零》，奪下年度最佳遊戲，Apple表揚年度最佳遊戲時強調，《劍與遠征：啟程》提供精彩動態的戰術冒險和豐富故事情節，讓玩家沈浸其中， Google Play也表明，《劍與遠征：啟程》目前在 Google Play 和 App store 分別有4.6和4.9的高評分，綜合玩家意見，《劍與遠征：啟程》除了帶入原IP的世界觀和角色之外，，打造出沈浸式的遊戲體驗備受好評。針對《劍與遠征：啟程》斬獲手遊兩大平台的最大獎，玩家也熱烈表態「已放置來說算是滿不錯的，但又不太像傳統放置」、「各方面都沒啥好挑剔的，放置遊戲的頂了」、「美術真的有夠強．遊戲性就是掛機啦」。但也有玩家認為《劍與遠征：啟程》和許多手遊相同，隨著上市時間、賽季拉長，相關遊戲機制變動不大和重複性過高，導致玩家有明顯變少，「玩家其實已經變少，等長草期結束會不會回流」、「一開始還覺得超好玩，剛開賽季也超期待，但現在可能要想著併服了。」