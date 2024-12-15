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▲安妮告訴家人們真相後，大家的反應與實際行動卻讓她心碎。（圖／翻攝Tiktok@Annie Niu）

「善意的謊言」真的能掩蓋「難過的事實」嗎？近期在國外有位女子安妮（Annie Niu），表示與自己長得幾乎一模一樣的雙胞胎妹妹，其實在5年之前就因故離世了，而逢年過節她都會想盡辦法在高齡長輩前一人分飾兩角，但最終卻也迎來了心碎結局。安妮（Annie Niu）日前在社群平台TikTok上發布了一則短片，內容提到「現在終於告訴家人，雙胞胎妹妹已經在5年前因病毒性腦膜炎去世了，」。短短16秒影片曝光後，迅速吸引了超過550 萬次的觀看。網友也分成兩派意見，一派人認為這是善意謊言，讓家人不會太過難受，但也有人認為，過幾年後才知道真相，反而會讓衝擊感更加劇烈。對此，安妮也解釋，其實自己一人分飾兩角瞞過親戚的主意，是爸爸主導的，她解釋：「我想是因為他不想隱瞞這個消息，但又不想讓高齡長輩傷心。更何況祖母她們已經92歲了，要是發生什麼事該怎麼辦呢？」因此直到近期92歲的祖母臨終後，才決定向家人們說出真相。