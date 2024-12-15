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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金不實遭羈押禁見，民眾黨創黨大老朱蕙蓉近日上網路節目「豈有此呂」揭昔日心腹蔡壁如與柯文哲的關係，朱蕙蓉說，在2024年選後蔡壁如曾向柯文哲提出想當民眾黨副主席，被柯文哲以「你滿身刺蝟怎麼回來？」回絕，這件事情讓蔡壁如很傷心，當天晚上就大哭。主持人問，「柯家人真的不喜歡蔡壁如嗎？」朱蕙蓉說，「這哪是八卦大家不都知道嗎？」她認為蔡壁如其實是滿有溫度的女生，但不會表現出來，她認識蔡壁如這麼久，最大的優點就是碰到任何事情都不慌張。朱蕙蓉談及，蔡壁如最痛苦的時候是因為論文案被辭職的時候，那段時間對她來講，很多朋友認為蔡壁如可能自我了斷，對蔡而言是奇大辱，沒辦法面對家人，那時候蔡在外面講的義憤填膺，但私下其實會大哭、很沮喪。朱蕙蓉說，第二次令蔡壁如很難過的事情就是2024年選後，1月13日才選完，她1月15日就去見柯文哲，當天晚上就大哭，可能是因為柯文哲對她的那種冷淡，傷了她。朱蕙蓉說，柯文哲跟蔡壁如一見面就問她有什麼打算，蔡說她想要回來當副主席兼秘書長，柯文哲就回她說你滿身都刺蝟，怎麼回來？「柯文哲確實把蔡壁如往外推！」朱蕙蓉說，很長時間她是柯跟蔡之間的中間人，柯文哲身邊的人給他的訊息就是蔡壁如人和不好，因為蔡很兇大家都怕她、雷厲風行，她感覺柯文哲並不是突然、直接因為什麼事情討厭蔡壁如，而是累積起來的結果，陳佩琪就比較們有對蔡壁如特別怎麼樣，陳沒有跟誰好也沒有跟誰不好。